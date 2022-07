Domani l'ultimo saluto a Silverio 'Silver' Giordano, stimato barman della Granda

Si terranno domani, giovedì 21 luglio, alle ore 15 presso la parrocchia di Caraglio i funerali di Silverio Giordano, conosciuto da tutti come Silver, morto all’età di 67 anni all’ospedale Santa Croce di Cuneo nella giornata di ieri 19 luglio.



Nato a Castelletto di Busca, barman stimato e molto conosciuto in tutta la provincia di Cuneo, aveva aperto insieme al fratello il Silver Bar nel comune più popoloso della Valle Grana alla fine degli anni ’70. Un bar dallo stile ‘american’, tra i primi della Granda a proporre cocktail di pregevole fattura, realizzati proprio da ‘Silver’.



Si era poi negli anni successivi trasferito in valle Po, a Sanfront dove aprì il Flash bar, locale che condusse per oltre un decennio. Lascia i figli Attila e Indira, il nipotino Niki, Fernando oltre ai fratelli, le sorelle, la suocera, i cognati, le cognate, parenti e amici tutti.



Il santo rosario sarà recitato questa sera alle ore 20 nella parrocchia di Sanfront.