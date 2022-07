È nata la neo Pro Loco “Barbaresco Event”

Barbaresco brinda alla nascita di “Barbaresco Event” la neo Pro Loco formata dal gruppo di volontari che hanno accolto con grande entusiasmo la proposta dell’Amministrazione Comunale guidata dal sindaco Mario Zoppi.

Il direttivo sarà coordinato dal Presidente Piercarlo Borello affiancato dal Vice Presidente Gabriele Boffa e dal segretario Paolo Ion e sarà sostenuto dai consiglieri Anna Varaldo, Silvia Borio, Elisabetta Capra, Nelu Moise. Come revisori figurano Pietro Canello, Massimo Bria e Carla Masoero. “Barbaresco in Festa 2022” rappresenterà il varo di BarbarescoEvent dove in programma ci sono tre serate intense pronte ad esorcizzare la canicola estiva. Si parte sabato 30 luglio con “Il Party sotto la Torre” organizzato da Bacia me stupida.

Dalle 19.30 avrà luogo la “Cena Animata” con possibilità di cenare in piazza sotto la Torre. Live coking e gourmet Street Food con tanta musica (info 3204918632). Domenica 31 luglio dalle 11 alle 16 in piazzetta La Barrique “Gourmet Street Food Time”. Vino e bevande dal Wine Bar La Barrique” e con la birra di “Na Stisa”. Baby Party con animazione, giochi, baby dance, Truccabimbi e tanto altro ancora. Ingresso gratuito dalle 15 alle 18 dall’area giochi “La Barrique”. In piazza dalla Torre alle 21.30 è previsto il concerto “Mi ritorni in mente” tributo a Mogol e Battisti della Cooperativa “Arte Musica” (prenotazioni barbarescoevent.info@gmail.com o telefono whatsapp 3396049940. Ingresso a pagamento con posti a sedere e compreso nel biglietto un calice di vino). In attesa del concerto dalle 19.30 punto di ristoro. Lunedì 1° agosto Cena in Contrada alle 20 nella suggestiva atmosfera di piazza del Municipio con i celebri ristoranti del territorio che proporranno un loro piatto speciale (solo su prenotazione barbarescoevent@gmail.com). Durante e dopo piacevole intrattenimento con i “Tuttafuffa”. Si continua dopo cena da Koki Wine Bar e Non solo vino. Si ringraziano per la preziosa collaborazione tutti gli sponsor, le cantine e i ristoranti che hanno contribuito alla realizzazione di questo evento. In caso di maltempo tutti gli appuntamenti saranno rinviati alla settimana successiva.

“Dopo tre anni di assenza si torna a parlare di Pro Loco – dice il sindaco Mario Zoppi – e con essa possiamo dire di aver centrato uno degli obiettivi che mi ero posto come secondo mandato. Ci tenevo molto alla riuscita di questo progetto in quanto ritengo fondamentale per il nostro paese poter promuovere cultura, arte e enogastronomia nel migliore dei modi e senza la Pro Loco non saremmo riusciti a fare tutto ciò. Grazie a tutti voi che avete abbracciato con gioia questa nuova avventura. Colgo l’occasione per ringraziare i componenti della precedente realtà per il loro egregio lavoro svolto negli anni invitandoli a ritornare a far parte di questo nuovo gruppo coeso e appassionato”.

“Abbiamo accettato con gioia il nuovo compito. – dice il presidente di Barbaresco Event, Borello – Il nostro gruppo di volontari è animato dalla passione per Barbaresco e le idee non ci mancano, attingeremo da queste per prendere nuovi spunti utili ad organizzare eventi sempre più accattivanti. Lo scopo che perseguiamo è l’ulteriore promozione del paese con intrattenimenti non solo a livello enologico ma anche culturale, di svago, didattici e di formazione. Questo è il primo banco di prova ma siamo sicuri fin da adesso che sarà un successo”.