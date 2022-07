Festa per i sessant’anni del Migliorero, il rifugio dei fossanesi

La Sezione di Fossano del Club Alpino Italiano in occasione del sessantesimo compleanno del rifugio Migliorero, organizza per 23 luglio un momento di festa al rifugio.

Il 22 luglio del 1962, dopo i lavori di ristrutturazione a cura dell’Amministrazione Provinciale, veniva inaugurato il rifugio Migliorero e consegnato alla sezione di Fossano del CAI.

In questi sessant’anni moltissime persone della sezione del CAI di Fossano si sono succedute per la cura, la manutenzione e la gestione di uno dei più grandi rifugi alpini della provincia, insieme alla custodia, che è stata prerogativa delle famiglie Nasi e Bagnis di Bagni di Vinadio. Per tutte queste persone che hanno dedicato tempo e fatica al nostro Migliorero, insieme a tutte le altre che considerano il Migliorero un luogo ameno e rilassante, la sezione vuole dedicare un momento di festa. Ospiti speciali della giornata saranno coloro che erano presenti il giorno dell’inaugurazione del rifugio, il 22 luglio 1962, ai quali la sezione dedicherà un momento particolare.

Sabato 23 luglio in mattinata i partecipanti, in forma libera, giungeranno al rifugio e alle ore 11,30 don Denys Revello, recentissimamente nominato parroco presso la parrocchia dello Spirito Santo, celebrerà la S. Messa sul prato antistante il rifugio. Seguirà poi un breve saluto e infine a tutti i partecipanti la sezione offrirà un piatto di pasta. Per questioni logistiche è gradita una comunicazione tramite Whatsup al numero del CAI di Fossano 375 614 6521 indicando nome e cognome del capogruppo e il numero di piatti di pasta che intende prenotare entro, se possibile, giovedì 21.

Per chi non fosse mai salito al Migliorero, ricordiamo che il rifugio è situato in Valle Stura. Dai Bagni di Vinadio si prosegue per Besmorello e, dall’anno scorso, sempre su strada asfaltata fino al Ponte del Medico. Da lì fino alla catena (posta a circa 750 m oltre) è possibile parcheggiare. Dalla catena, su facile strada sterrata in ore 1,30 di cammino (circa) si raggiunge prima la bella cascata, poi il meraviglioso pianoro e infine si giunge al cocuzzolo morenico che domina il lago Inferiore dell’Ischiator sul quale spicca il rifugio posto a m 2.100 di altitudine.