Fossano dà addio all’imprenditore Giovanni Bersano

A pochi giorni di distanza dal decesso della cara sorella Lucia, all’età di 98 anni è mancato il ragionier Giovanni Bersano. Primogenito di sei fratelli e sorelle aveva iniziato giovanissimo l’attività lavorativa conseguendo il diploma di ragioniere da privatista per poi intraprendere l’attività di laborioso e capace imprenditore nel campo tessile, la passione della sua vita, fondando la Texilfibra, florida azienda che per decenni è stata anche esportatrice in numerosi Paesi esteri, che fu poi posta in liquidazione volontaria a seguito della crisi del tessile che travolse il sistema italiano.



In ambito aziendale è stato esempio di laboriosità, serietà e correttezza nei confronti dei dipendenti, dei clienti e dei fornitori. I familiari hanno sempre apprezzato e preso a modello il suo grande senso del dovere.



È stato attivo in campo sociale avendo rivestito per anni il ruolo di presidente del suo amato borgo Sant’Antonio.



Lascia i figli Rossella con Gianfranco Mondino e Guido con Claudia Lamberti e i cari nipoti Alberto, Andrea, Paola, Giulia e Gabriele, e la sorella Teresa.



I funerali sono in corso in questi minuti, mercoledì 20 luglio alle 10, nella chiesa parrocchiale di Sant’Antonio Abate. La salma proseguirà poi verso il tempio crematorio di Bra.