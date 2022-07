Interruzione dell'energia elettrica a Dronero

Un avviso importante da parte del comune di Dronero è stato pubblicato in data odierna, martedì 19 luglio.

Giovedì 21 luglio in città l'energia elettrica verrà interrotta per mezza giornata, dalle ore 9 alle ore 16. Verranno infatti effettuati necessari lavori in merito.

La comunicazione è rivolta all'intera popolazione.

Le vie e le zone interessate sono:

Via Garibaldi 3, 7, da 11 a 15, da 25 a 27, 31, 2, 6, da 14 a 22, 26, 32, da 36 a 38, 6/a, 6a, 6/a,

Piazza Martiri della Libertà 7, 15, da 19 a 21, 4, da 8 a 22,

Via Lamarmora 7, 15, 3/c, da 2 a 8, da 12 a 16, 2/b Via IV Novembre 8, da 12 a 14, da 20 a 22, 12bis v

Via Comba Pennini 1, da 7 a 9, 8,

Via Trincotto da 5 a 7, da 6 a 8

Piazza Settembre 19/b, sn,

Vco Rimonda da 1 a 7, da 2 a 6

Piazza San Sebastiano 1, 5, 2, 6, sn

Via Roma da 1 a 5, da 2 a 6 ù

Via Castelnuovo Garfagnana 20, sn

Via Dietro le mura 2

Vco Filanda 2, 6, sn

Provinciale Busca-Cuneo