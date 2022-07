Rifugio Remondino: una targa in ricordo “dell’architetto alpino” Gian Bertarione

Stanno arrivando i soci Cai di Cuneo e delle altre sezioni, gli Alpini, gli amici e gli appassionati della montagna al rifugio Remondino (2430 m di quota) in alta Valle Gesso, dove giovedì 21 luglio alle 15 verrà scoperta una targa in memoria di Gian Bertarione, scomparso lo scorso febbraio.

Socio Cai e negli anni ‘80 presidente della sezione di Cuneo si occupò come architetto del progetto relativo all’ampliamento del rifugio Remondino, realizzato negli anni sessanta dal Cai di Cuneo su progetto dell'ingegner Penna per sostituire un bivacco risalente agli anni trenta.

Il corpo originale del rifugio fu affiancato da una torretta e il collegamento tra le due parti fu assicurato da un'ampia parete vetrata molto caratteristica.

Bertarione utilizzò questo particolare elemento architettonico anche per il rinnovamento del rifugio Garelli del Cai di Mondovì, in alta Valle Pesio, operò anche per la ristrutturazione di numerosi altri rifugi non solo del Cai di Cuneo, dove per anni si occupò con passione dellaCommissione rifugi sezionale.