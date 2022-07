San Michele si è vestita di celeste e blu per festeggiare Santa Giustina

Don Marco Giordanengo ha celebrato la S. Messa che è stata seguita dalla tradizionale cerimonia per le vie del paese con la reliquia della Santa con i partecipanti vestiti con indumenti blu o celesti.

"Ringraziamo tutta le associazioni presenti" - commenta il sindaco Domenico Michelotti insieme a tutta l'amministrazione - "Il grazie non va solo per la presenza alla funzione, ma per l'attività che svolgono tutto l'anno per il bene di San Michele. Sono una ricchezza per il nostro comune: con la presenza coinvolgono gli abitanti e tengono vivo il tessuto sociale del paese e, attraverso iniziative grandi e piccole, fanno da supporto - ognuna nel proprio ambito - a chi ci vive. Non ci manca di certo la scelta per chi desidera dedicare parte del proprio tempo agli altri!

Un grazie va infine ai carabinieri presenti della Stazione di San Michele e limitrofe che hanno vigilato e garantito la sicurezza ai presenti durante la processione, per le vie del paese".

"Dire Grazie. Oggi 16 luglio ci siamo riuniti per Dire grazie nel fare memoria di santa Giustina, nostra co-patrona." - ha spiegato don Giordanengo nel corso della S. Messa - "Questo è uno dei motivi del nostro riunirci come Cristiani, del nostro celebrare l'Eucaristia. E dire grazie per il servizio di molti fratelli e sorelle riuniti nelle tante associazioni di volontariato del nostro paese, è una felice corrispondenza al nostro dire-grazie. Lo abbiamo fatto ascoltando il Vangelo di Marta e Maria. Abbiamo ascoltato il leggero rimprovero di Gesù all'indaffarata ed indispettita Marta, agitata perché la sorella non l'aiuta. Nell' indisposizione di Marta, la nostra. Quella generata da poche nuove adesioni alle associazioni. Quella generata dal mancato aiuto, dal numero sempre troppo esiguo di catechisti... Nel rimprovero di Gesù un invito per noi tutti. Confidare ed affidarci all'insegnamento del Signore. Imparare da Lui mite ed umile di cuore. Ascoltare la sua Voce, riconoscer la sua priorità su tutto. Ascoltare la sua Parola e imparare a gioire nel mettersi semplicemente a servizio, come fece Lui che stette in mezzo ai suoi come colui che serve (Lc 22,27).

Dire-grazie è un'ottima occasione per ripartire e condividere la fatica e la gioia del nostro camminare insieme. Per questo abbiamo desiderato continuare a dire-grazie dopo la messa e la processione per le vie del paese, facendo festa e condividendo in amicizia un piccolo rinfresco preparato da chi... si è saputo mettere a servizio. Grazie alle Consorelle di San Michele, ai Confratelli di Santa Giustina, alla Amministrazione Comunale, all'Arma dei Carabinieri, alla Proloco, a tutte le associazioni san michelesi che hanno partecipato e a tutti coloro che a vario titolo hanno reso gioioso il nostro Dire-grazie".

I PROSSIMI APPUNTAMENTI

La Pro Loco, intanto, svela le prime indiscrezioni sui prossimi eventi.

Per quanto riguarda la festa alla Gatta, nella serata di venerdì 26 agosto i 'The Kasters' ed i 'Divina' sabato 27 faranno divertire e ballare tutti. Svelato anche l'ospite pomeridiano di domenica 25 settembre alla Festa di San Michele: Andrea Fratellini, vincitore di Italia's got Talent nel 2020, farà uno spettacolo di magia, comicità e ventriloquia "Top secret".