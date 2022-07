A quanto ammonta il business del mondo dell’eros?

Internet ha cambiato, senza alcun dubbio, la quotidianità delle persone, diventando un fattore di fondamentale importanza nella vita di ciascun singolo soggetto. Limitatamente al nostro paese, si stima che oltre 51 milioni di italiani utilizzano quotidianamente la grande rete telematica, di cui oltre il 90% mediante connessione mobile.

Tramite internet è possibile restare in contatto con amici e parenti, vicini o lontani, grazie ai numerosi servizi di messaggistica istantanea e i social network, che soprattutto in Italia, con quasi 43 milioni di cittadini attivi, rappresentano una sorta di irrinunciabile rito quotidiano per una vesta di cittadini che risiedono nella nostra splendida Penisola.

Com’è cambiato l’approccio al mondo a luci rosse nel corso dei decenni

Nel “mare magnum” del web, che offre infinite opportunità di svago e divertimento, un settore, più di altri, è stato reso facilmente reperibile come mai avvenuto in precedenza nella storia dell’umanità. Stiamo parlando del mondo dell’eros, che da sempre attrae e calamita l’attenzione di milioni di persone, ma che in passato non era facilmente accessibile per una svariata serie di ragioni.

Per quanto concerne la fruizione di materiale audiovisivo dedicato ad un pubblico adulto, la televisione vietava la messa in onda di filmati hard, nonostante verso la fine degli anni ‘70, epoca in cui l’etere era una sorta di “far west” con la nascita delle tv private, qualche emittente locale, superata la fatidica soglia della mezzanotte, trasmetteva qualche film a luci rosse anche a sfondo pornografico.

La via più semplice per fruire di contenuti hard era, in buona sostanza, rivolgersi al proprio edicolante di fiducia, che, in qualche caso, faceva incetta di giornali per adulti da vendere, in maniera rigorosamente segreta e lontano da occhi indiscreti, al proprio cliente di fiducia. Non proprio il massimo della privacy, visto che in alcuni paesi, oltretutto, l’edicolante era al corrente dei “peccati” dei propri concittadini.

La mentalità di quei tempi, d’altro canto, era molto puritana, condita da molta ipocrisia, figlia di un’epoca in cui dominava il perbenismo di facciata, dato che nella vita privata, poi, ognuno faceva esattamente il contrario di quel che diceva pubblicamente, Internet, in tal senso, ha sdoganato definitivamente il desiderio, più che legittimo, di vivere il rapporto con il sesso e la sessualità in modo autonomo e consapevole, scevri da qualsivoglia pregiudizio.

I numeri da capogiro del mondo a luci rosse

Anche l’universo femminile, storicamente restio ad approcciare a questo mondo per paura di giudizi privi di alcuna ragione logica, ha aumentato la consapevolezza di quanto sia importante vivere il rapporto con la propria sessualità in maniera trasparente, consce di quanto sia importante vivere una vita intima stimolante ed appagante tanto quanto va cercando l’universo maschile.

Non si spiega, altrimenti, il grande successo del mondo dei giochi erotici su deliverypassion.com ed altri siti dedicati al mondo dell’intrattenimento per adulti, che hanno vissuto un autentico boom nel corso dell’ultimo quinquennio e continuano a sfornare numeri, in termini economici, in costante ascesa a dispetto dell’inflazione e della crisi economica che stiamo vivendo in questo momento.

Azzardando un termine caro agli analisti economici, il settore del mondo degli adulti si potrebbe definire quasi "anticiclico", come ha dimostrato negli ultimi vent’anni nonostante l’avvento di almeno tre grandi crisi economiche. Il mondo dell’eros, nel suo complesso, riesce a generare oltre 100 miliardi di dollari ogni anno, numeri da fare impallidire svariati settori industriali di presenza secolare nel tessuto industriale dei vari paesi.

L’offerta a luci rosse in rete è ampia e variegata, riuscendo a soddisfare le esigenze di ogni singolo utente, che si collega alla grande rete telematica cercando di appagare i propri desideri e vivere momenti di grande svago e relax. Ed è, con ogni probabilità, la vera motivazione per la quale il mondo dell’eros è in grado di sopravvivere in qualsiasi contesto economico.