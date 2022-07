Capi moderni e al passo con le tendenze della moda, scoprili su Scuderistore.com

Offrire un vestito su misura, che possa permettere ad ogni cliente di esprimere la propria personalità. È questo l’obiettivo di Scuderi Store, l’e-commerce d’abbigliamento dedicato a uomini, donne e bambini. Dispone di un ampio catalogo, in cui figurano i marchi più in voga del settore come Lacoste e Guess. E ad arricchire ulteriormente la proposta giungono sconti vantaggiosi, l’opzione di spedizione gratuita e il reso a costo zero.

Scorrendo tra le pagine del portale si incontrano centinaia di articoli, pensati per soddisfare le esigenze di tutta la famiglia. Dalle t-shirt alle polo, passando per décolleté, sandali, gonne, leggings, sneakers, costumi, tute, felpe, abiti e camicie. Diversi prodotti sono corredati da riduzioni competitive, che permettono di tagliare i prezzi di listino ufficiali.

Quanto ai brand, tra i più celebri e apprezzati possiamo ricordare Jeckerson, Armani Exchange, Disclaimer, Rinascimento, K-Way, Birkenstock, Sprayground, Hey Dude, Adidas, Calvin Klein, EA7 e Superga.

L’e-shop presenta un’interfaccia molto intuitiva ed è suddiviso in diverse sezioni, in cui è davvero semplice trovare proprio ciò che si stava cercando. Ad ogni modo, in caso di domande, dubbi o richieste particolari è attivo un puntuale servizio clienti, raggiungibile telefonicamente, via WhatsApp o e-mail.

Ordinare è semplice: è sufficiente inserire i prodotti desiderati nel carrello e procedere con il pagamento. Le modalità selezionate da Scuderi Store sono carta di credito, PayPal, in contanti al corriere, bonifico bancario o in tre rate.

Qualora gli articoli ricevuti non rispondessero alle aspettative dell’acquirente niente paura, è possibile richiedere il reso entro 14 giorni. Le spedizioni, infine, avvengono in tutta Europa e nel nostro Paese sono a costo zero in caso di importi superiori a 80 euro.

Approfitta degli sconti attivi, acquista capi d’abbigliamento dei migliori brand su www.scuderistore.com!