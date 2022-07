Dove e perché acquistare integratori e farmaci online?

Hai bisogno di un farmaco disponibile senza prescrizione medica o di un integratore venduto in parafarmacia? Ordinalo online! In rete troverai tutti i rimedi per curare vari problemi di salute come influenza, mal di stomaco, dolori articolari, herpes, infezioni vaginali oppure prodotti come creme solari, creme anticellulite, integratori, mascherine chirurgiche ecc. Online esistono diverse piattaforme di farmacie autorizzate, ideali per gli appassionati di automedicazione e per chi non può spostarsi da casa o semplicemente non ha tempo. Avrai a tua disposizione medicinali che possono essere venduti senza prescrizione medica. Male alla testa ? Problema di digestione? Febbre temporanea? Ordina tutto in rete. Un dubbio su un farmaco? Non esitare a chiamare la farmacia online per beneficiare della competenza dei suoi farmacisti. Ti consiglieranno e ti diranno quali prodotti sono più adatti alla tua condizione e alle tue esigenze. Ti forniranno informazioni chiare e precise.

È sicuro acquistare i medicinali su Internet?

È del tutto normale avere dei timori sull'acquisto di medicinali su Internet. Si tratta di prodotti con principi attivi che agiscono direttamente sul nostro corpo. Occorre quindi essere certi dell'origine dei farmaci per non acquistare prodotti contraffatti. La vendita online è possibile solo per i farmaci senza obbligo di prescrizione, cosiddetti SOP, che comprendono i farmaci da banco, anche detti OTC (Over The Counter), che sono medicinali da automedicazione e che come tali vengono indicati solitamente per disturbi di lieve entità. Sono usati per un breve periodo di tempo e per essi non è necessario l’intervento del medico. In Italia le farmacie possono vendere online i farmaci dal luglio del 2015 e da allora il numero di quelle che lo fanno è in costante crescita. Per sapere se una farmacia è autorizzata dal ministero alla vendita online, bisognerebbe sempre controllare che sul sito ci sia il Logo Identificativo Nazionale. Cliccando sul simbolo si viene rimandati al sito del ministero, dove si può verificare che il venditore online risulti effettivamente nell’elenco di quelli autorizzati.



Dove acquistare farmaci e integratori online in modo sicuro?

La Farmacia Cavalieri ad esempio è una delle farmacie online approvate dal Ministero della Salute per la vendita di medicinali online. Su questo sito troverai migliaia di referenze di farmaci SOP e OTC, integratori di ogni genere, referenze omeopatiche e prodotti di parafarmacia.

Per essere sicuro scegli una farmacia online che rispetti l'obbligo di fornire agli utenti di Internet i collegamenti ai siti del Consiglio nazionale dell'Ordine dei farmacisti e dell'Agenzia sanitaria regionale per poter garantire la legalità del sito di vendita dei farmaci online.

Perché acquistare online?

La farmacia online presenta diversi vantaggi:

Alcune persone, come dicevamo prima non possono muoversi o non hanno tempo. Internet garantisce a questi pazienti l'accesso all'automedicazione dalle loro case. L'acquisto online consente anche la totale riservatezza, che al banco della farmacia non è sempre garantita. Molti pazienti non osano contattare il proprio farmacista locale in caso di una patologia che considerano vergognosa, come le emorroidi. Per queste persone, Internet consente l'accesso ai farmaci senza sentirsi in imbarazzo! I prodotti venduti su Internet sono generalmente più economici rispetto ai negozi. Internet rende facile confrontare i prezzi e risparmiare denaro! La disponibilità 24 ore su 24 di Internet permette di liberarsi dai vincoli di apertura della propria farmacia abituale effettuando un ordine a qualsiasi ora del giorno e della notte. E soprattutto che piacere non fare la fila e fare acquisti tranquilli da casa. I siti web delle farmacie offrono un'ergonomia che consente e facilita la scelta del farmaco giusto. Infatti, in pochi click, è molto facile trovare il farmaco giusto adattato ad un sintomo, una persona (secondo la sua età, la sua condizione: gravidanza, diabete, ecc.) e con la forma desiderata (compresse, capsule, bustine , supposte, ecc.). Ordinando online puoi anche approfittare di offerte speciali e sconti tutto l'anno.