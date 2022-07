Perché noleggiare un generatore di corrente

I generatori di corrente sono attrezzature molto utilizzate dato che ben si adattano a diversi ambiti. Ogni lavorazione prevede infatti l’utilizzo di utensili e macchine che necessitano di elettricità.

Visto che possono essere impiegati in edilizia, industria, eventi, manutenzione del verde e in molti altri settori i generatori sono infatti tra le attrezzature più noleggiate nel nostro paese.

Questa attrezzatura non può quindi mancare in un cantiere, in un’industria è ovunque si realizzino interventi che richiedano energia; non è infatti un caso che i generatori siano presenti in qualunque parco noleggio e che completino spesso le forniture di noleggio che comprendono altre macchine o attrezzature.

Un generatore di corrente è uno strumento capace di trasformare l’energia prodotta da un motore termico, generalmente alimentato a benzina o diesel, in corrente elettrica.

Il motore a combustione genera il moto rotatorio mentre l’alternatore converte l’energia in elettricità, che viene poi trasportata tramite spine monofase o trifase.

A seconda della tensione trasmessa i generatori possono produrre corrente alternata o continua.

Sul mercato esistono diversi modelli di generatori di corrente, anche se è bene precisare che con questo termine vengono spesso identificati i generatori veri e propri ma anche i gruppi elettrogeni.

I primi sono in grado di produrre da 1 a 15 Kw di energia a seconda del modello e sono particolarmente indicati per un utilizzo non intensivo. I gruppi elettrogeni possono raggiungere anche gli 800 Kw di potenza prodotta e sono la soluzione adatta per chi necessità di energia in maniera costante ed intensiva.

Oltre al volume di energia questi due tipi di attrezzature si differenziano per dimensioni e semplicità di trasporto. Un generatore di corrente ha infatti dimensioni compatte e può essere trasportato con un semplice furgoncino, anche se esistono modelli più grandi che possono essere trainati, e posizionato a mano direttamente sul posto di lavoro.

I gruppi elettrogeni sono invece caratterizzati da dimensioni più voluminose, dovendo generare maggiori volumi di energia, e necessitano di essere trasportati e posizionati con camion con gru.

Un generatore di corrente è un’attrezzatura estremamente versatile dato che può essere sfruttato per creare una fonte di energia in luoghi dove non è presente un allaccio alla rete per alimentare strumenti e utensili.

Alcune attività vengono infatti svolte in zone remote come ad esempio operazioni di disboscamento o manutenzione del verde ma vi sono anche casi, come le demolizioni e ristrutturazioni, in cui si necessita di fonti alternative per evitare di sovraccaricare la linea elettrica.

Anche gli interventi di manutenzione stradale richiedono l’impiego di generatori di corrente per poter alimentare attrezzature come martelli demolitori o piastre vibranti, se non strumenti di illuminazione come le torri faro in caso di lavori notturni.

Esistono poi determinati contesti in cui non ci si può permettere interruzioni di corrente, come ad esempio presso strutture ospedaliere, stabilimenti di distribuzione o specifiche aziende di produzione. In questi casi è importante dotarsi di una fonte alternativa di energia che può essere rappresentata da un gruppo elettrogeno.

Gli eventi all’aperto sono un altro degli ambiti in cui i generatori di corrente trovano collocamento. Queste attrezzature infatti possono essere usate per concerti, fiere o sagre e fornire energia per alimentare cucine, illuminazione, palchi o food truck.

Il motivo per cui si fa ampio ricorso ai generatori di corrente è che queste attrezzature sono semplici da trasportare e mettere in funzione, garantendo così accesso ad una fonte di energia in tempi rapidi.

Queste caratteristiche rendono i generatori gli alleati ideali per chi deve lavorare in ogni ambito o in aree remote in cui non è possibile allacciarsi alla rete elettrica.

Inoltre il consumo di un generatore, che varia a seconda della potenza che deve produrre, è piuttosto contenuto permettendo all’operatore di sfruttare l’energia prodotta per diverse ore senza dover interrompere il proprio lavoro.

Noleggiare un generatore di corrente è quindi la soluzione più comoda per ogni tipologia di cliente che vuole avere a disposizione una fonte di energia che gli permetta di lavorare in qualsiasi situazione.