Varese offre un tour delle sue bellezze ai turisti del Mondiale di Canottaggio

Santa Caterina del Sasso, con il suo Eremo a picco sul lago; le bellezze naturalistiche e preistoriche dell’Isolino Virginia; il Sacro Monte e il Museo Pogliaghi; infine, tutto ciò che di meglio può offrire il centro storico di Varese, in primis Palazzo Estense e i suoi Giardini. È questo il menù che verrà offerto gratuitamente ai turisti in arrivo in occasione dei Mondiali Under 19 e Under 23 di canottaggio, ormai in rampa di lancio (il via dopodomani 22 luglio, la conclusione il 31; gare clou dal 27 al 31).

IL PROGRAMMA DEGLI EVENTI COLLATERALI

Si inizia il 25 luglio con Caterina del Sasso, si prosegue il 26 con l’Isolino Virginia, il 27 con il Sacro Monte e il 28 nel centro di Varese, con l’ausilio - per la prima volta - di un bus scoperto. Le prenotazioni saranno possibili all’indirizzo mail turismo@comune.varese.it: il programma verrà pubblicizzato alla Schiranna (sede delle gare), presso tutte le strutture alberghiere e, soprattutto, all’aeroporto di Malpensa, dove da questa mattina è attivo un banco informazioni gestito dai "Varese Tourist Angel" della Camera di Commercio (giovani che hanno frequentato gli istituti del turismo provinciali e hanno seguito un corso di formazione ad hoc), pronti a orientare atleti, staff, famiglie e chiunque si avvicini al mondiale varesino.

Insieme alle visite citate, altre iniziative già in calendario arricchiranno le possibilità: si tratta di Esterno Notte, la rassegna cinematografica dei Giardini Estensi, di Artigiani in Borgo 2022, del concerto benefico (Le Quattro Stagioni di Vivaldi) che si terrà nel Salone Estense il 25 giugno e del Black & Blue Festival. In basso, alla voce files, il programma dettagliato.

«Era questa l’occasione giusta per inserire un programma di iniziative collaterale - afferma Ivana Perusin, vicesindaca e assessora alle Attività Produttive e ai Servizi Turistici, prima organizzatrice e promotrice con il suo assessorato - Vogliamo fare in modo, confortati dai numeri, che l’evento sportivo si trasformi in turistico».

«È giusto credere nel rilancio del turismo - dichiara Emanuela Quintiglio, consigliera della Provincia di Varese che terrà aperto l’Eremo di Santa Caterina anche in serata proprio per consentire la specifica visita - Dobbiamo abituarci a considerarlo un elemento economico su cui contare».

NUMERI... MONDIALI!

Già 13 mila i pernottamenti gestiti e confermati direttamente dal Comitato Organizzatore (con quelli esterni quota 20 mila verrà superata di slancio…) e oltre 1.000 i biglietti venduti per assistere a tutto il pacchetto di gare, dato significativo perché evidenzia quante saranno (come minimo) le persone che si fermeranno per più giorni. L’occupazione delle strutture ricettive toccherà il 100%.

Numeri eloquenti che da una parte corroborano una crescita che ha riportato la Città Giardino ai livelli di appetibilità pre-pandemici (per la zona del lago Maggiore gli arrivi sono già superiori al 2019) e dall’altra hanno consigliato l’allestimento di un contorno alla manifestazione sportiva degno degli stessi numeri e delle ambizioni.

L’80% dei visitatori sarà straniero e sarà composto soprattutto da famiglie e over 50. Per loro quattro gite, accompagnate da guide in lingua ed effettuate in pullman, con 80 posti disponibili fino a esaurimento e partecipazione gratuita. Ogni tour partirà dalla Schiranna alle 18.30, ovvero alla fine delle gare remiere, e si concluderà intorno 22.30, con ritorno nello stesso luogo della partenza.