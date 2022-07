Bene Vagienna, il gruppo consiliare "L'altra Bene" entra fattivamente nel proprio ruolo di opposizione

In attesa della convocazione della nuova seduta di Consiglio, presumibilmente prima della pausa di agosto, il gruppo di minoranza del Comune di Bene Vagienna l'Altra Bene ha elaborato una cospicua serie di richieste all'amministrazione comunale guidata dal sindaco Claudio Ambrogio

In parallelo il gruppo ha richiesto di poter accedere alla documentazione relativa all'iter per la definizione del progetto per il nuovo polo dell'infanzia, con riferimento alle interlocuzioni sulla mancata acquisizione di un immobile in viale Rimembranza e sull'acquisto del terreno in via Trinità dove é oggi collocato il progetto in attesa dei finanziamenti.

Ai verbali dell'assemblea e del CDA di Mondo Acqua, allo statuto e ai provvedimenti dell'organo di controllo della Bealera Maestra e delle Bealere interne.