Raccolta fondi dell'UNCEM in favore della Croce Rossa di Caraglio per ricordare Lido Riba

In ricordo del Presidente Lido Riba, in accordo con la Famiglia,

Uncem Piemonte promuove una raccolta di fondi in favore della Croce Rossa Italiana | Comitato di Caraglio.



Le donazioni possono essere eseguite tramite bonifico al seguente conto corrente:

Banca: Banca di Caraglio

IBAN: IT 21 D 08439 46070 000010112280 Beneficiario: Croce Rossa Italiana - Comitato di Caraglio OdV