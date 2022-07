Campionato europeo auto storiche e moderne: il cuneese Enrico Campus ok alla Cesana-Sestriere

Nei giorni scorsi si è disputata la 40^ edizione della Cesana Sestrière valida per il campionato europeo per auto storiche e moderne.

Ben 185 le vetture al via della competizione sulla mitica strada che unisce Cesana torinese al Sestrière: tra i partecipanti il pilota cuneese portacolori della Euroseed Enrico Campus su Peugeot 106 rally 1600 16v di gr n.

La gara di domenica ha visto Campus piazzarsi in 2^ posizione di classe e 3^ di gruppo n.

Il pilota: ”Sono molto soddisfatto per la prestazione, gara spettacolare organizzata in modo impeccabile dall' Aci Torino. Infatti sul percorso tantissimo pubblico ha incorniciato la splendida giornata di sole. Vorrei in oltre ringraziare la Massucco t per la collaborazione e il supporto”