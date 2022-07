Cuneo Granda Volley costretta al forfait nell'ultima tappa del vivo Lega Volley Summer Tour

È finita con l'amaro quarto posto nella Coppa Italia di Riccione la prima volta di Cuneo Granda Volley sulla sabbia. La formazione cuneese, infatti, non prenderà parte alla terza e ultima tappa del vivo Lega Volley Summer Tour, il Campionato Italiano in programma sabato 23 e domenica 24 a San Benedetto del Tronto.

Un forfait doloroso ma necessario, che la società di via Bassignano ha cercato di evitare fino all'ultimo, senza successo. Con Bonifazi k.o. causa virus influenzale, Caruso infortunatasi nella tappa inaugurale di Lignano Sabbiadoro e la piacevole sorpresa della convocazione di Kuznetsova nella Nazionale russa, i coach D'Ambrosio e Petruzzelli si sono trovati ad affrontare la perdita di tre quarti della originaria formazione titolare. Senza esito i tentativi cuneesi di trovare almeno almeno ancora una giocatrice da affiancare a Battistino, Cerutti e Formenti, le uniche tre atlete arruolabili; doveroso quindi il passo indietro e la fine prematura del primo Summer Tour nella storia biancorossa.

Un'esperienza inevitabilmente monca ma oltre le aspettative sul piano dei risultati, con due semifinali nelle due prime tappe e il bronzo di Lignano Sabbiadoro. Al di là dei verdetti del campo, un percorso che ha permesso ai nuovi arrivi della prima squadra (Agnese Cecconello) e della Granda Volley Academy (Alessia Cerutti) di prendere contatto con la realtà cuneese e alla nuova team manager della prima squadra di Lidia Bonifazi, qui nel ruolo di palleggiatrice, di capire meccanismi e dinamiche utili in vista della stagione indoor, al via il prossimo 18 agosto.

PAOLO CORNERO, DIRETTORE GENERALE CUNEO GRANDA VOLLEY «Siamo molto rammaricati per la rinuncia al Campionato Italiano di San Benedetto del Tronto. Avremmo voluto chiudere in bellezza il nostro primo Summer Tour, magari con un'altra semifinale, invece, per cause di forza maggiore, dovremo stare a guardare. A parte la domenica di Riccione abbiamo sempre espresso un buon gioco e siamo stati una delle squadre che ha disputato più partite di tre set, un dato che rispecchia quella voglia di lottare fino all'ultimo che nella scorsa stagione pallavolistica ci ha portati per ben undici volte al tie-break. Il bilancio del nostro vivo Lega Volley Summer Tour resta più che positivo e ci auguriamo che sia solo l'inizio di un'altra bella storia biancorossa, in questo caso sulla sabbia».