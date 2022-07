Lorenzo Vera dell'Atletica Saluzzo vestirà la maglia azzurra all'EYOF

Sono tre i giovanissimi atleti piemontesi chiamati a vestire la maglia azzurra al Festival olimpico della gioventù europea di Banska Bystrica (Slovacchia), dal 25 al 30 luglio.

La manifestazione è rivolta a ragazzi e ragazze classe 2006 e 2007 (secondo anno cadetti e primo anno allievi) e, a rappresentare l’Italia il vicedirettore tecnico per l’attività giovanile Antonio Andreozzi ha convocato complessivamente 28 atleti (13 ragazzi e 15 ragazze).

I piemontesi chiamati all’esordio in maglia azzurra sono Vittoria Rapetti (Atl. Alessandria), Beatrice Bertolone (Battaglio CUS Torino) e Lorenzo Vera (Atl. Saluzzo).

Rapetti si è laureata campionessa italiana allieve di lancio del giavellotto ai campionati di categoria di inizio giugno a Milano. L’alessandrina in quell’occasione fu autrice di un grande exlpoit, lanciando l’attrezzo a 44,27 metri e migliorando il proprio primato personale di oltre 3 metri.

Dalla rassegna tricolore di Milano sia Vera che Bertolone tornarono a casa con una medaglia di bronzo, rispettivamente sui 100 metri e nella marcia. Vera in questa stagione ha anche conquistato il titolo italiano dei 100 metri dei campionati studenteschi (finale nazionale a Pescara). Nel corso della stagione è riuscito a portare il proprio primato personale fino a 10.80 (corso a Donnas lo scorso 3 luglio con vento regolare) mentre a Milano e Pescara ha fatto segnare 10.90 e 10.91. Grande progressione anche per Bertolone nel corso della stagione sui 5000 metri arrivando al primato personale proprio all’appuntamento tricolore di Milano in 24:02.06. Da ricordare ancora che in carriera, sia Rapetti che Bertolone vantano un bronzo ai campionati italiani cadetti dello scorso anno.