Venti mastri birrai in visita a Piozzo per produrre la birra 100% italiana

Domenica 24 luglio, il birrificio Baladin ospiterà, provenienti da tutta Italia, 20 mastri birrai e una rappresentanza di agricoltori e trasformatori di materie prime agricole, appartenenti al Consorzio Birra Italiana.

Durante la giornata verrà brassata (prodotta) una birra collaborativa con l’intenzione di rappresentare la filiera agricola italiana per la produzione di birra artigianale, scopo, appunto, del consorzio.

La ricetta conterrà ingredienti italiani portati dai mastri birrai, simbolo del loro territorio.

L’acqua utilizzata è quella proveniente dalla Alpi cuneesi, i cereali maltati e crudi dalla Basilicata, Lombardia, Piemonte, Marche, Toscana, Campania, Umbria, Lazio e non mancheranno le spezie come il sommacco e il miele di Sulla dalla Sicilia, scorze di agrumi dalla Puglia, lo zafferano dalla Campania, il mirto dalla Sardegna, la canapa sativa e il coriandolo dalle Marche e luppolo dalle coltivazioni in Piemonte e Lombardia. Lievito piemontese, coltivato nel birrificio di Piozzo.

La birra diverrà il simbolo del Consorzio Birra Italiana durante gli eventi per sensibilizzare il pubblico sul tema della filiera agricola per la produzione di birra artigianale.

Le parole di Teo Musso, presidente del Consorzio Birra Italiana: “Sono molto contento di questa iniziativa. Il Consorzio Birra Italiana, nato nel 2019 ha uno scopo preciso: tutelare la birra artigianale made in Italy favorendo la crescita della filiera agricola nazionale, dal campo, alla trasformazione, in modo tale che tutti i birrifici artigianali italiani possano e utilizzare materie prime nazionali così da rafforzare un’identità italiana autentica della birra artigianale. Questa birra collaborativa è un esempio concreto di come tutto questo sia possibile. Ne parleremo durante la giornata con Ettore Prandini, Presidente nazionale di Coldiretti che ha il ruolo di sostenitrice del consorzio”.

Il Consorzio Birra Italiana conta 48 associati tra birrifici artigianali, produttori agricoli e trasformatori di materie prime. Rappresenta il 27% della birra artigianale prodotta in Italia, il 51% del malto d’orzo prodotto in Italia e due terzi del luppolo coltivato in Italia

Alle ore 18, presso il Baladin Open Garden di Piozzo è prevista la presentazione pubblica della birra. A seguire, il dibattito “Birra & Filiera” con la presenza del Presidente nazionale di Coldiretti, Ettore Prandini.