Davide Laratore, ex allievo dello Scientifico, è il nuovo preside del Liceo Bodoni di Saluzzo

L’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte ha assegnato i nuovi incarichi 2022 – 2023. A Saluzzo arriva, come nuovo dirigente del Bodoni, un ex allievo.

E’ Davide Laratore, il nuovo preside del Liceo Classico e Scientifico intitolato al re dei tipografi. Succede nel ruolo a Lorenzo Rubini, che lascia la dirigenza dopo un decennio.

"Sono contento ed emozionato di tornare dopo tanti anni nell’istituto dove mi sono formato e ritrovare anche ex colleghi. Un incarico che considero importante, in uno dei licei più prestigiosi, non solo di Saluzzo", spiega al nostro giornale.

Il nuovo dirigente scolastico prenderà servizio dal 1° settembre e fino ad allora ricoprirà ancora l’incarico di preside dall’Istituto Comprensivo di Barge, dove è in scadenza: “Una sede dove ho lavorato molto bene, con grandi soddisfazioni sia dal punto di vista umano che professionale”.

Classe 1975, 47 anni, saluzzese di origine e residenza, è laureato in Scienze dell’Eduzione all’Università di Torino ed è approdato alla dirigenza dopo una carriera da docente negli istituti superiori della provincia. A Saluzzo ha insegnato Filosofia e Scienze Umane al "Soleri Bertoni" e al "Denina Pellico", mentre in istituti professionali è stato in cattedra per le materie di Sociologia Applicata ai Servizi Sociali e Comunicazione.

Dopo un periodo di ambientamento il nuovo preside darà avvio alla sua progettazione scolastica nel Bodoni, diviso nelle due sedi del Liceo Classico (in via della Chiesa) e del Liceo Scientifico, in via Donaudi, con una popolazione di oltre 800 studenti.