Langhe Roero Basketball si allea con Novipiù Campus Piemonte: "Insieme per un settore giovanile d’eccellenza"

Sboccia un nuovo ambizioso progetto di collaborazione tra due importanti realtà della pallacanestro piemontese: Langhe Roero Basketball e Novipiù Campus Piemonte. Dalla prossima stagione Novipiù Campus trasferirà la sua sede operativa a Pala 958 di Corneliano d’Alba, parquet che ospiterà anche la Serie B di Langhe Roero.



Il nuovo progetto ha l’obiettivo di sviluppare un settore giovanile d’eccellenza che possa potenziare quanto Campus ha fatto nei primi su quattro anni di attività, in modo da diventare un polo attrattivo a livello regionale e nazionale. Un altro scopo è diventare un riferimento per il territorio.



Grazie a uno staff di altissimo livello, il progetto ha l’intenzione di far crescere i giovani cestisti in una realtà, formativa, non solo dal punto di vista tecnico grazie all’esperienza nel giovanile di Novipiù Campus Piemonte e quella maturata in Serie B da LRB.



Paolo Bergui e Davide Moschini, rispettivamente presidente e socio fondatore di LRB, hanno fatto il loro ingresso in Campus Piemonte Basketball SRL SSD, subentrando a Giovanni Paolo Terzolo, a cui va il ringraziamento per quanto fatto per Campus in queste annate. Bergui e Moschini affiancheranno così il socio fondatore di Novipiù Campus, Guido Repetto.





Novipiù Campus Piemonte svilupperà dunque la sua azione nelle giovanili. Nella prossima stagione LRB parteciperà alla Serie B, con un roster composto di ragazzi delle classi 2003, 2004 e 2005. Di fatto lo stesso gruppo con soli due fuori quota parteciperà come Novipiù Campus Piemonte al Campionato Under 19 Eccellenza. Oltre a questo gruppo, LRB e Campus schiereranno nella prossima stagione sportiva la squadra maschile U17 Gold (Campus) e quelle femminili delle Twin Towns (LRB).



A sposare e sostenere il progetto come title sponsor della Serie B sarà la Acqua S. Bernardo del direttore generale Antonio Biella. La partnership prosegue per una nuova stagione all’insegna delle eccellenze del territorio, mentre Novipiù Campus Piemonte continuerà a mantenere la sua storica denominazione.



Prende il via, dunque, un nuovo corso per lo sviluppo di una realtà ambiziosa che vuole fiorire per dare spazio ai giovani e accompagnarli in un percorso di sviluppo e formazione che permetta loro di guardare il più in alto possibile, mettendoli al centro del progetto, come protagonisti e non semplicemente come semplice parte di un progetto. Con il nuovo progetto dunque “continueremo con sempre maggiore determinazione a raccontare la storia che vogliamo scrivere”, fa sapere la società cestistica di Alba e Bra.