Trattori vecchi, frutteti trattati con erbicidi: "L'ho segnalato all'Arpa, ma senza nessuna risposta"

Riceviamo e pubblichiamo:

Buongiorno.

In riferimento ad un vostro articolo pubblicato pochi giorni fa (colture idroesigenti, irrigazioni inappropriate) mi permetto di evidenziare la situazione delle mie zone (lagnaschese, saviglianese, saluzzese).

Trattori vecchi di 50-60 anni (dunque tossici e cancerogeni), a pieni giri per ore e ore e ore estraggono tonnellate di acqua per allagare campi interi di frutteti, che poi vengono in seguito trattati con erbicidi (se inondi indiscriminatamente, poi cresce la "fastidiosa" erba!).

Oppure con lo stesso scellerato sistema si allagano ettari ed ettari ed ettari di "deserto agricolo", come il dott. Mario Tozzi ha definito il mais (una coltura non più sostenibile).

Ho segnalato queste osservazioni all'Arpa della nostra zona del Piemonte... senza risposta alcuna!

Sono sicuro di ricevere invece la vostra preziosa attenzione.

Grazie per la vostra sensibilità, e per quanto farete in termini di ulteriore sensibilizzazione: occorre cambiare le cose... possibilmente in meglio!

Luca Reineri (un cittadino qualunque)