A Caramagna Piemonte la minoranza segnala diverse criticità da discutere nel prossimo consiglio comunale

Problemi da risolvere. A Caramagna Piemonte il gruppo di minoranza composto da Marco Osella, Maria Coppola, Dario Colombano e Luigi Chiaraviglio, ha puntato il dito su alcune criticità che sembrano protrarsi nel Comune, come si può capire dalla lettera inviataci.



"Come gruppo di minoranza a Caramagna Piemonte abbiamo presentato alcune interrogazioni per il prossimo consiglio comunale di martedì 26 luglio 2022, ore 18.30".

PESO PUBBLICO

"Il disservizio per il guasto al peso pubblico di piazza 4 Novembre, comunicato all’amministrazione con una nostra lettera di segnalazione in data 16 giugno scorso, lettera a cui non è stata data risposta, è tuttora un problema da risolvere. Crediamo che il servizio vada ripristinato per le aziende e gli autotrasportatori che ne fanno uso o vogliamo sapere se è intenzione dell’amministrazione fare a meno di tale servizio pubblico".



SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI INGOMBRANTI A DOMICILIO

"Durante il precedente consiglio del 28 aprile scorso il consigliere Dario Colombano (ex assessore all’ambiente) aveva proposto l'attivazione del servizio ritiro rifiuti ingombranti a domicilio, forse l'unico servizio che manca ancora a Caramagna. Al momento non risulta attivato. Ci chiediamo se l’amministrazione abbia fatto richiesta al consorzio CSEA per quantificare i costi dell’attivazione e se sia intenzionata ad attivare questo servizio".



TRAFFICO PESANTE/PARCHEGGI E NUOVO VIGILE

"Dopo l’ennesimo incidente e danneggiamento della chiesa di san Biagio (Patrono di Caramagna) da parte di un bilico in transito il 6 giugno scorso, e a seguito della lettera di segnalazione da parte della minoranza per chiedere maggiori controlli da parte della Polizia Locale, oltre al normale controllo dei parcheggi e della velocità sulle vie periferiche dell’abitato caramagnese (lettera senza risposta), chiediamo al consiglio comunale ed in modo particolare al Sindaco, quali siano le iniziative che si intendono intraprendere per la tutela e il rispetto del codice della strada e dell'ordinanza n°16 del 30/07/2018 sul divieto di transito dei mezzi pesanti in centro paese tranne per carico e scarico in aziende caramagnesi, visto che è arrivato anche un nuovo vigile urbano".



CRISI IDRICA. QUALI PROVVEDIMENTI?

"Caramagna Piemonte è tra i pochi comuni a non aver emanato ordinanza sul risparmio di acqua potabile per far fronte all'emergenza siccità, nonostante il gruppo di minoranza avesse sollecitato l’amministrazione in data 21 giugno scorso, ad emanare un’ordinanza che sensibilizzasse la popolazione ad un uso più razionale e responsabile della risorsa idrica.

Piccolo inciso, forse è una coincidenza, a meno di 24 ore dalla presentazione (protocollo 4677 ore 8.48 ora di invio da parte del capogruppo) dell’interrogazione che aveva in oggetto “Sensibilizzazione a risparmio idrico-richiesta ordinanza” sul sito istituzionale e sulla pagina social del Comune è apparso un “invito” ad uso consapevole dell'acqua potabile".

"Siamo felici che il nostro intervento abbia già prodotto qualche azione in merito. In attesa delle adeguate risposte al consiglio comunale, invitiamo la popolazione a partecipare al consiglio di martedì 26 luglio, e a continuare a segnalare problemi e disservizi che si incontrano sul nostro territorio. Compito della minoranza è quello di essere a disposizione della popolazione per eventuali segnalazioni e per chiedere in maniera costruttiva all’attuale amministrazione l’interessamento e la risoluzione dei problemi che ci vengono sottoposti. Sarebbe più facile scrivere sui social ma preferiamo, almeno ci proviamo spesso senza risposta, segnalare in forma scritta al sindaco o all’assessore di competenza le problematiche che ci sembrano importanti".