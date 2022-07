Al Caffè Letterario di Bra si legge “Oliva Denaro” di Viola Ardone (Einaudi, 2022)

“Oliva Denaro” di Viola Ardone (Einaudi, 2022) è un romanzo che non finisce dopo l’ultima pagina. Per la scrittura, prima ancora che per la storia, per il reticolo di emozioni che si intrecciano nel buio. Per quello spiraglio di luce, debolissimo o forse no, al quale non resta che aggrapparci. E se un libro ci lascia questo senso di “volerne di più”, allora ha fatto centro.