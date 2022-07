Il caldo non frena i turisti stranieri sulle colline Unesco. Presenze in crescita in Alta Langa

I dati del turismo sono cifre che, al di là del mero riscontro numerico, vanno analizzati nel profondo, perché parlano di come i visitatori si muovono sul territorio, di quanto spendono e del tempo che vi trascorrono. Questa calda estate 2022 è partita con presenze in crescita sulle colline di Langhe, Roero e Monferratoi: soprattutto gli stranieri soggiornano di più, dalle 3 alle 7 notti, anche se in generale si spende un po’ meno. Tutto sommato, considerando la situazione generale in Europa, non ci si deve lamentare, ma fare attenzione a quanto succede a livello turistico, questo sì.



E, se volgiamo lo sguardo a tutta la provincia, è pronto il nuovo osservatorio turistico di Cuneo, che funzionerà sul modello di quello regionale e che servirà per guardare a come organizzare l’offerta futura, in base a come il turista sta evolvendo le proprie abitudini. Nella Granda la montagna piace e alcune valli sono in ascesa come richiesta.

Tornando al territorio delle colline Unesco gli spunti di interesse non mancano, con l’Alta Langa che sfoggia il proprio fascino raccogliendo il gradimento soprattutto di tedeschi, belgi e olandesi, le colline che in generale raccolgono positivi riscontri anche nella stagione calda, soprattutto là dove le strutture sono dotate di piscina, sicuramente un “plus” rinfrescante per il periodo, e le città apprezzate per la loro proposta di eventi e cultura. Ora bisogna continuare a lavorare per rendere sempre più “appetibile” il territorio tutto.



Ne abbiamo parlato con Elisabetta Grasso, direttore del Consorzio Turistico Langhe Monferrato Roero, che spiega: «Partiamo da una prima analisi che riguarda l’afflusso turistico. In attesa dei numeri, che l’osservatorio regionale sta raccogliendo, a livello di sensazioni la stagione estiva conferma il trend positivo primaverile, e devo dire che sta andando molto bene. Il turismo straniero arriva soprattutto da Svizzera, Germania, Belgio, Olanda, Danimarca, Francia, e il gradito ritorno degli americani ha portato a un incremento della capacità di spesa. Non mancano i connazionali, soprattutto dalle regioni del nord Italia. Nel complesso sono apprezzate le strutture con piscina, le città e le offerte per conoscere il nostro territorio».



Il fascino dell’Alta Langa ha catturato soprattutto tedeschi, olandesi e belgi: «La promozione fatta negli ultimi anni - continua Grasso - sta dando i suoi sperati frutti. In Alta Langa si sta bene a livello di clima, anche se quest’anno trovare refrigerio è difficile in generale, si scopre quella dimensione di tranquillità, immersi nella natura, il senso di famiglia e di unione, e si apprezzano caratteristiche uniche a livello estetico e storico. Un fascino particolare che piace».



Su quale aspetto si sta puntando per il futuro di Langhe, Roero e Monferrato? «Quando un territorio raggiunge un livello di notorietà importante - conclude il direttore – bisogna fare attenzione ai flussi turistici. Noi non abbiamo mai puntato al cosiddetto “turismo di massa”, ma sempre a un target che potesse apprezzare e acquistare i nostri prodotti di eccellenza. Detto questo, per il futuro si deve lavorare per renderci sempre più interessanti a quel target medio-alto di turisti che arrivano preparati, che vogliono conoscere sempre di più la nostra zona Unesco e che punta a fare esperienze di qualità».



Per far apprezzare Langhe, Roero e Monferrato ancora di più, dal 5 settembre sono acquistabili i voucher che permettono di avere una notte in più gratuita a fronte di un minimo di tre notti prenotate. Questa promozione è valida dal 15 novembre 2022 al 30 giugno 2023, ideata anche per ricoprire alcuni mesi di questo periodo meno frequentati.