Assegnati gli appalti per asfaltare 76 chilometri di strade provinciali nella Granda

“Con l’assegnazione degli appalti suddivisi in otto lotti di lavori, due per ciascuno dei quattro Reparti Viabilità per un totale di circa 76 km e pari a 7,3 milioni di euro, la Provincia prosegue gli interventi di asfaltatura di alcuni tratti di strade provinciali. E’ un buon risultato, soprattutto tenendo conto delle tante difficoltà economiche e operative, come la fermata delle attività di betonaggio, i problemi delle aziende fornitrici e l’aumento delle materie. Solo da poco tempo abbiamo potuto riprendere questo impegno per mettere in sicurezza delle nostre strade. Ringrazio e gli uffici tecnici e tutti i consiglieri provinciali per la collaborazione”.

Così il vice presidente Massimo Antoniotti commenta il provvedimento con il quale la Provincia torna ad essere presente in modo significativo sulle strade con interventi di bitumatura finanziati con fondi statali.



Entrando più nel dettaglio gli interventi risultano suddivisi come di seguito: lotto 1 di Alba per un importo a base d’asta 998.000 euro su circa 12,50 km di strade; lotto 2 Alba per 954.000 euro su circa 11,80 km; lotto 1 Mondovì per 998.000 euro su circa 10,30 km; lotto 2 Mondovì per 535.000 euro su circa 5,70 km; lotto 1 Cuneo per 985.000 euro su circa 9,40 km; lotto 2 Cuneo per 954.000 euro su circa 7,80 km; lotto 1 Saluzzo per 985.000 euro su 8,50 km; lotto 2 Saluzzo per 954.000 euro su circa 9,90 km di strade.