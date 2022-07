Con il Polo AGRIFOOD un percorso per formare professionisti della sostenibilità

Non un classico corso, ma un vero e proprio percorso per formare professionisti della sostenibilità: è l’iniziativa promossa dal Polo AGRIFOOD, che partirà a settembre. Oggi, per le imprese, essere sostenibili non può più rappresentare un’alternativa, è diventata una necessità. Lo dicono gli obiettivi per lo sviluppo sostenibile contenuti nel programma Agenda 2030 redatto dai Governi dei 193 Paesi membri dell’Onu, lo certificano i risultati ottenuti dalle realtà che sono già riuscite a raggiungere livelli importanti per quanto riguarda la sostenibilità. Ci sono imprese già pronte, ce ne sono altre che devono ancora fare tanto sotto questo aspetto. E ci sono figure che diventano sempre più importanti all’interno delle aziende: servono dei veri e propri professionisti della sostenibilità, che abbiano capacità e competenze specifiche per indirizzare scelte strategiche per il futuro. In questo senso, rappresenta un’opportunità davvero interessante l’iniziativa messa in campo dal Polo AGRIFOOD, il Polo di innovazione della Regione Piemonte di cui MIAC è ente gestore, che ha pensato ad un percorso di formazione sui principali temi della sostenibilità .

Il programma formativo è rivolto a manager e a imprenditori che intendono intraprendere un percorso di evoluzione e trasformazione personale e aziendale, per generare valore economico, sociale ed ambientale e massimizzare l’impatto positivo dell’impresa sulle persone e sul pianeta. L’obiettivo è formare figure professionali trasversali che abbiano in comune la conoscenza della sostenibilità. L’iniziativa partirà nel mese di settembre e si articolerà in 4 giornate da 8 ore ciascuna, più due workshop, per un totale di 42 ore completamente in presenza. Saranno cinque le aree approfondite: oltre ad un inquadramento generale sulla sostenibilità, si parlerà di transizione ecologica, di transizione digitale, degli aspetti legali ed organizzativi e degli strumenti di strategia e comunicazione. Durante il percorso, ci sarà anche la possibilità di confrontarsi con realtà del territorio che potranno raccontare ai partecipanti le loro esperienze di sostenibilità.

Nelle prossime settimane verranno fornite ulteriori informazioni sul percorso formativo e tutte le indicazioni per potersi iscrivere.