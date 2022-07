Dei cartelli per spiegare le opere d'arte al Parco Parri. Resteranno esposte fino al 25 settembre

­Tra vacanze estive e Convention Europea del Metodo Suzuki, sono tante le famiglie italiane e straniere presenti in questi giorni a Cuneo. In tanti hanno approfittato della permanenza in città per ammirare i musei, molti hanno scelto di fuggire dalla calura di questi giorni riversandosi nel nuovo polmone verde di Cuneo, Parco Parri che fino al 25 settembre ospita le opere d’arte della mostra monumentale “Meccaniche dell’esistenza” promossa da GrandArte.

Nei giorni scorsi l’associazione culturale ha provveduto a delimitare con delle nuove protezioni le sculture di Carlo D’Oria, Gabriele Garbolino, Elio Garis e a posizionare dei cartelli in cui vengono illustrate le opere d’arte. Si ricorda che è vietato oltrepassare le delimitazioni e toccare le sculture. Un’iniziativa assunta in seguito ad alcuni episodi di uso improprio delle opere che si erano verificati a inizio giugno. ­ ­ ­ ­