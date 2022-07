Il Pnrr premia Dronero: 1,1 milioni per la palestra di piazza Beltricco

Una notizia importante per Dronero, per l'Istituto Comprensivo "G. Giolitti", per le famiglie e per tutte le associazioni sportive: nell’ambito del Piano nazionale di Ripresa e Resilienza (Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 - Investimento 1.3 “Piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole”) a Dronero sono stati assegnati 1.120.000 euro per la riqualificazione architettonica, funzionale e messa in sicurezza della palestra di piazza Beltricco, anche attraverso l’adeguamento impiantistico e tecnologico degli spazi.



"Siamo molto felici - ci dice il sindaco Mauro Astesano - perché questi fondi, che si aggiungono a quelli ottenuti per la scuola di Oltremaira, ci permettono di continuare e ampliare il nostro progetto che guarda al benessere di tutti i cittadini droneresi piccoli e grandi. Qualche mese fa, in conseguenza di un accertamento della commissione di vigilanza, la palestra di piazza Beltricco era stata dichiarata non agibile e tutte le attività scolastiche e l’utilizzo di tale edificio per altre attività sportive di gruppi e associazioni sospese. Davanti a quella situazione difficile ci eravamo immediatamente mossi per trovare delle soluzioni percorribili. Qualche giorno fa il Ministero ha pubblicato i risultati del bando al quale abbiamo partecipato e abbiamo potutto constatare che il nostro progetto è stato premiato".

"Lo sport e l’attività fisica - prosegue il sindaco - sono essenziali per le vite dei nostri ragazzi ma servono ambienti idonei e adeguati. Per questo motivo i lavori per riqualificare e mettere in sicurezza la palestra di piazza Beltricco non saranno solo un semplice cantiere ma un modo concreto di prendersi cura della crescita dei nostri ragazzi e di promuovere corretti stili di vita".

"Ci rendiamo conto - conclude il sindaco - che questa bella notizia possa portare con sé anche un po' di delusione dal momento che le ragazze e i ragazzi dell'istituto comprensivo non potranno ancora rientrare nei locali della palestra per il prossimo anno ma crediamo valga la pena accettare, ancora, qualche sacrificio per avere, presto, un edificio migliore in tutti i sensi. Speriamo di poter iniziare i lavori al più presto; stiamo aspettando il decreto di assegnazione delle risorse da parte del Ministero con le indicazioni su come procedere con la spesa dei fondi".

"Ci speravamo - aggiunge il vice-sindaco Mauro Arnaudo - la palestra di piazza Beltricco è un luogo importante per tutti e soprattutto per i ragazzi dell'istituto comprensivo, per le famiglie e per le associazioni sportive; un luogo dove si gioca, si fa sport, si sta bene. Siamo felici di poter far sì che in un prossimo futuro sia uno spazio ancora più bello per tutti. Un grazie va ai dipendenti comunali che ci hanno permesso di portare a casa questo importante finanziamento".