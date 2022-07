Sabato a Valdieri la consegna della cittadinanza onoraria al Milite Ignoto e al 2° Reggimento Alpini

Ieri sera, si è tenuto il Consiglio Comunale del Comune di Valdieri, nel quale con il voto unanime è stata conferita la Cittadinanza Onoraria al Milite Ignoto e al 2° Reggimento Alpini.

L’Amministrazione Comunale invita tutti i lettori, sabato 23 luglio alle ore 11 in Piazza della Resistenza a Valdieri, dove verrà consegnata la Cittadinanza Onoraria al Milite Ignoto e al 2° Reggimento Alpini della Caserma Ignazio Vian di Cuneo.

Seguirà alla consegna, un momento commemorativo presso il Monumento dei Caduti nella Piazza adiacente. Successivamente accompagnati dall’esibizione della Fanfara della Brigata Alpina “Taurinense” sarà possibile visitare il Campo Base allestito questa settimana nel territorio comunale.

Tutti coloro che hanno prestato servizio di leva e hanno il cappello alpino potranno indossarlo in occasione della giornata.

Il sindaco, Guido Giordana “Con Questo doveroso conferimento della cittadinanza al 2° Reggimento Alpini abbiamo voluto considerare un ampio e glorioso arco storico per unire la nostra storia passata ricca di insegnamenti ed esempi, con il nostro presente pieno di speranza e di impegno per la nostra comunità. E’ con evidente convinzione e sincero senso di gratitudine che vogliamo testimoniare ai nostri Alpini quanto Valdieri li conosca e li ami per tutto ciò che hanno sempre fatto in opere di pace e di solidarietà, a sostegno del nostro territorio e delle nostre popolazioni montane. Noi non dimentichiamo e vogliamo esaltare la loro fatica, la loro dedizione, la loro abnegazione che sono tangibile, quotidiana dimostrazione di quei nobili valori umani che noi tutti ambiremmo ad avere”.