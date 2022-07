Si lavora a pieno ritmo per il 47° Concorso Nazionale di Chitarra “sac. M° Giovanni Ansaldi"

Durante l'incontro avvenuto negli scorsi mesi con l'allora sindaco di Cuneo dott. Franco Borgna, che ha segnalato l’avvenuta formalizzazione della apposita Deliberazione di Giunta Comunale , la onlus “col. Giuseppe Cordero Lanza di Montezemolo” ha definitivamente fissato gli schemi basilari per il 47° Concorso Nazionale di Chitarra “sac. M° Giovanni Ansaldi”, che si ripeterà nel Comune, dal 29 aprile al 1° maggio 2023. La manifestazione, che richiama l’impegno del Sacerdote monregalese per la educazione dei giovani tramite la musica classica, interesserà le tre aree importanti in cui si articola Pamparato: il capoluogo, ove si terranno il Concerto d’Apertura e le prove di esame; Serra con un Saggio di vincitori e la Cerimonia di premiazione; Valcasotto con un Saggio dei migliori concorrenti.

La onlus ha quasi definito le preziose attività di supporto delle tre Pro Loco, quella del Capoluogo, gli “Amici di Valcasotto”, la Pro Serra. Grazie alla generosa disponibilità del precedente Presidente della Provincia, dott. Federico Borgna, si è ottenuta la stampa dei Bandi, che stanno per essere diffusi in tutta Italia ed anche in altre località. L’attività artistica, con il suo lungo bagaglio d’esperienza, continua a richiamare presenze eccellenti. Con soddisfazione si può ricordare che i vincitori della categoria “Giovani concertisti” hanno ottenuto , in tempi abbastanza brevi, l’inserimento nei Conservatori Musicali come titolari di cattedra di chitarra. In ben 11 edizioni su 46 i Commissari non hanno assegnato il primo premio nella massima categoria. E’ sufficiente rilevare questo ultimo dato, per evidenziare la severità delle Commissioni di Esame, che non assegnano premi, quando la preparazione degli iscritti non raggiunge la qualificazione ritenuta necessaria. Per la categoria “Giovani concertisti” si può rilevare che la provincia di Milano ha conseguito ben 11 premi(1980 Natalini, 1982 Spruzzola con Trofeo “Ansaldi”, 1986 Cristofori, 1987 De Lorenzi, 1991 Maruzzelli, 1993 Alviggi, 1995 Lorenzo Micheli, 2000 Leone con Trofeo “Ansaldi”- è l’unico concorrente, nei 46 anni, ad aver vinto, in anni successivi, tutte e 5 le categorie ed inoltre pure il Trofeo “Levrone”-, 2003 Di Pietro, 2008 Pinciaroli.2009 El Kouri. Segue la provincia di Sassari con 6 premi: 1977 Masala con Trofeo “Ansaldi”,2007 Loriga, 2009 Zinchiri, 2013 Battino, 2014 Luciani(nello stesso anno ha vinto altressì il primo premio nella categoria “Musica d’assieme” con la flautista Apeddu, fatto unico nella storia della manifestazione),2018 Addis. Alla provincia di Genova sono an dati i primi premi nel 1979 Odero, 1989 Nagaoka, 1997 Rimondi, 2004 Pansolin. A roma sono toccati nel 1984 Palamidessi, 2015 Nati,2021 Dominici Buraccini. A Venezia:_ 1988 Baschiera, 2008 Vidali. A Imperia 1983 Laura. A cuneo 1990 Bertano. Ad Asti 1994 Saggese. A Salerno 2006 Celentano e 2017 Vitale. A Como 2010 Conti. A Ravenna 2021 Emiliani. A Pordenone 2001 Molmenti con Trofeo “Ansaldi” A Massa-Carrara 2019 Micheli “Pucci”.

A Parma 2020 Ferrari. Al VCO 2022 Falabella. Già si è imbastita la rosa delle commissioni esaminatrici: per la cat. A-B, che segue i giovani fino a 14 anni e da 15 a 18 anni: Elina Kokkaliari, greca residente a Milano, Liliana Pesaresi di Sondrio, Enea Leone di Milano, Dario Bertano di Borgo San Dalmazzo, Andrea Monarda di Taranto; per i “Giovani concertisti”(laureati di Conservatorio Musicale o ultimi anni degli stessi corsi): Roberto Masala di Sassari , Lucia Pizzutel di Sacile (Pordenone), Roxana Morcosanu rumena residente a Torino, Luca Trabucchi di Sondrio, Elena Basso di Vicoforte; per la cat. C(oltre i 18 anno): Valerio Celentano di Trieste, Manuel Merlo di Imperia, Giulio Odero di Genova, Federica Artuso di Vicenza , Edoardo Dadone di Cuneo; per la “Musica d’Assieme”: Vittorio Galoppini di Mondovì, Madalina Smocov di Torino, Gianpiero Gregorio di Mondovì, Ignazio Viola di Chieri e Margherita Emiliani di Ravenna. Chi è interessato a ricevere il materiale di informazione e iscrizione può telefonare al cell. 340 9872566.