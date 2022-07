Utenti Acda: in arrivo le nuove bollette emesse dal gestore unico provinciale Cogesi

In queste settimane stanno arrivando agli utenti del servizio idrico integrato le bollette relative al primo periodo di fatturazione del 2022 (inizio competenza 01.01.2022). Da quest’anno la bollettazione è passata in capo a Co.Ge.S.I. Scrl, il Consorzio Gestore Servizi Idrici partecipato da Acda Spa, Alac Spa, Calso Spa, Sisi Srl e Infernotto Acqua Srl.



Nell’ultima bolletta inviata da Acda (fine competenza 31.12.2021) sono state restituite agli utenti le cauzioni eventualmente versate con l’attivazione dei contratti.



Nelle prossime bollette – per le utenze il cui pagamento non è domiciliato in banca e per le utenze il cui consumo annuo è superiore a 500 metri cubi anche con domiciliazione – verrà conteggiato il nuovo deposito cauzionale, suddiviso in tre rate, così come previsto dall’Arera, Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente.



Restano invariate le modalità di pagamento. Per gli utenti che avevano attivato la domiciliazione bancaria (mandato di addebito diretto), è stato effettuato un riallineamento automatico con il cambio del destinatario del pagamento.



Sono state segnalate anomalie in talune filiali di alcuni istituti di credito. Si invita l’utenza a verificare con la propria banca il cambio del beneficiario del pagamento, da Acda Spa a Cogesi Scrl.



Per quanto riguarda le utenze che ricevono la fattura elettronica attraverso il Sistema di Iterscambio (Sdi), si segnala che correttamente viene indicato quale “Cedente/prestatore (fornitore)” Co.Ge.S.I. Scrl, con sede in Cuneo, corso Nizza 90.