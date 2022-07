Il PoloFoodwine nomina il consiglio direttivo: Genta presidente, Invernizzi vice

Si è svolto martedì 19 luglio, presso lo stabilimento Inalpi di Moretta, il primo incontro del consiglio direttivo del Comitato Promotore del Polo logistico e dei servizi del Basso Piemonte per il settore Agroalimentare-Vitivinicolo.



I componenti del neonato direttivo sono l’avvocato Annalisa Genta, che ricoprirà la carica di presidente, e Ambrogio Invernizzi, presidente Inalpi Spa, che rivestirà la carica di vicepresidente. In rappresentanza dei soci fondatori siederanno nel direttivo Mariano Costamagna, membro del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Ospedale Alba-Bra Onlus e della Fondazione Crc; Fabrizio Stecca, enologo e presidente Think Quality, mentre i soci sostenitori saranno rappresentati da Ennio Tonoli, amministratore della Tonoli Spedizioni Srl e presidente di Astra, e Giancarlo Scarzello, titolare della Gemini Projet Srl.



Il Comitato Polofoodwine è un network nato per promuovere in Piemonte un sistema logistico capace di sviluppare maggiormente e più efficacemente l’export delle rinomate eccellenze del nostro territorio, tramite il coinvolgimento e la sinergia dei principali operatori del settore e di tutte le istituzioni: enti locali, università, centri di ricerca e di formazione, fondazioni, associazioni di categoria, associazioni, consorzi e per ottenere insieme risultati fino ad oggi non perseguiti singolarmente.



Un’interfaccia efficace in un panorama di possibilità ampie ed interessanti create dai finanziamenti in ambito regionale, nazionale, europeo e dalle possibilità messe a disposizione del PNRR.



“La finalità è quella di dotare le imprese del comparto alimentare–vitivinicolo di un sistema logistico e di servizi in grado di potenziarne il valore con positive ricadute anche occupazionali” – dichiara la presidente Annalisa Genta – “Siamo certi che si tratti di un’opportunità che stiamo dando a tutte le aziende del territorio, di qualsiasi dimensione, per creare una rete che rappresenti un vero e proprio trampolino per far crescere ogni realtà attraverso l’innovazione e l’apertura a nuovi mercati. Sappiamo che è necessario camminare tutti lungo una stessa via per portare la nostra economia ad essere sempre più competitiva ed è per questa ragione che invitiamo tutti gli imprenditori ad aderire al Comitato per portare un utile contributo al proprio settore di appartenenza e cercare di dare tutti insieme un futuro migliore alle generazioni che verranno. Per aderire e avere maggiori informazioni è possibile visitare il sito del Comitato, www.polofoodwine.com”.



“Abbiamo aderito a questo progetto per contribuire alla crescita del nostro territorio e per lavorare al fine di costruire percorsi che consentano a tutte le aziende del settore una più facile strada per potersi affacciare al mondo dell’export. Un elemento che da tempo indichiamo come indispensabile per far crescere l’esportazione di eccellenze che tutto il mondo ci riconosce, ma che spesso non riescono a raggiungere i loro estimatori a causa delle complesse procedure e dei costi elevati di esportazione che rischiano di escludere quelle realtà di dimensioni più ridotte. E’ anche questa una via per fare sistema, per promuovere il nostro Piemonte e per crescere tutti insieme”, dichiara Ambrogio Invernizzi, vicepresidente del Comitato.