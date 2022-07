A Bene Vagienna serata per la Guinea con lo spettacolo "Due Gocce nella Polvere"

Venerdi 22 luglio alle 21 presso l'area archeologica di Augusta Bagiennorum, nell'ambito del progetto di cooperazione internazionale

"Di Bene in Beindou - progetto di rafforzamento della sicurezza alimentare in Guinea" , sostenuto dalla Regione Piemonte e dalla Compagnia di San Paolo e attuato attraverso il partner operativo APDAM - A Proposito Di Altri Mondi,

APDAM - A Proposito Di Altri Mondi è una Impresa Sociale di Cooperazione e Solidarietà Internazionale. Nata a Torino nel 2011, si è trasferita a Bene Vagienna nel 2020. In Italia promuove l'inclusione sociale e il contrasto alla povertà educativa; in Africa è attiva in Repubblica Democratica del Congo, in Senegal e nella Repubblica di Guinea, dove si occupa di contrasto alla malnutrizione.