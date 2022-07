A Ceresole lancio di palloncini luminosi per commemorare l'eccidio del 1944

Venerdì 22 Luglio alle ore 21 il comune di Ceresole d’Alba organizza la Commemorazione del 78° Anniversario dell’eccidio dei nove giovani Ceresolesi che persero la vita il 22 Luglio 1944 a causa della ferocia nazifascista.

La commemorazione che si terrà in via Regina Margherita 14, davanti al municipio, e quest’ anno vedrà la partecipazione del Presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio che rifletterà sul valore della pace e della giustizia e sull’importanza dei valori che fondano la nostra costituzione.

I giovani del Centro Giovani STRIKE UP parteciperanno commemorazione con un intervento che ci trasmetterà il senso della commemorazione dei Martiri e la sua attualità che ancora ci viene trasmessa oggi.

Al termine, dopo il tradizionale lancio dei palloncini luminosi si terrà un rifresco KM ZERO, in collaborazione con la Proloco, a base di prodotti Ceresolesi.

Domenica 24 luglio alle ore 10.30 è in programma la Santa Messa in commemorazione dei Martiri.