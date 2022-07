Al castello di Prunetto tornano le “cene langhette con l’autore"

Inizia in questa settimana, la 5ª edizione della rassegna letteraria estiva “Cena Langhetta con l’Autore al Castello di Prunetto” del Comune di Prunetto e l’Unione Montana Alta Langa a cura di Gianni Farinetti e Renata Barberis.

Dopo le fortunate presentazioni degli anni passati, che hanno visto avvicendarsi importanti autori italiani, ecco il calendario degli eventi 2022 a cui seguiranno le cene dedicate, un simpatico momento conviviale per conoscere da vicino gli scrittori e i loro libri.



Si comincia giovedì 28 luglio con una ricca serata dedicata ai disturbi alimentari con la partecipazione della psichiatra Laura Dalla Ragione, fondatrice e direttore del Centro Studi sul Comportamento Alimentare di Palazzo Francisci di Todi e che segue il nuovo centro per anoressici e bulimici di Villa Giulietta a Prunetto. All’introduzione della dottoressa segue la presentazione del libro delle emozionanti immagini sull’argomento “Amoresia” dell’architetto e fotografo Marcello Campora e alcune proiezioni di opere di arte contemporanea preparate appositamente per la serata e commentate da Tiziana Casapietra, critica e curatrice di Arte Contemporanea.



Giovedì 4 agosto è invece prevista la presentazione del romanzo di Marco Giacosa “Langhe inquiete”, vincitore del Premio Monti 2021, le mille storie di formazione, tra humour e pensose vicende familiari, di un ragazzo albese, con letture di Elma Casetta.



A chiudere la rassegna giovedì 11 agosto, un divertente dialogo tra fratelli entrambi scrittori genovesi, Gianni e Nico Priano, tra poliziesco, giochi di parole e poesia. Il Maestro Salvatore Salonio accompagnerà le serate con canto e brani musicali.



La Libreria di riferimento è “Liberi tutti” di Cortemilia. Come di consueto gli appuntamenti si terranno alle 19,30 nel parco del castello di Prunetto – entrata libera –. Seguirà la cena su prenotazione (16 euro a persona, prenotazioni al numero 0174/99113, al mattino al Comune di Prunetto). Le cene saranno il 28 giugno alle 21 alla Cascina Rudino; il 4 agosto alle 21 da Ivo alla Curma; l’11 agosto alle 21 all’Agriturismo La Luna e i Falò, tutti a Prunetto. In caso di maltempo le presentazioni avverranno all’interno del castello.



L’Alta Langa si conferma anno dopo un autorevole crocevia di condivisione di cultura, bellezza del paesaggio, ambiente incontaminato e ottima cucina. Con il piacere di leggere e stare insieme sotto le stelle al castello di Prunetto.