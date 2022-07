San Giacomo di Roburent torna ad ospitare il festival di teatro con le marionette

Dal 28 al 31 luglio 2022 a Sangiacomo di Roburent l’Istituto Italiano della Marionetta, con sede a Sangiacomo di Roburent in provincia di Cuneo, ha organizzato la XXII° edizione del Festival di Teatro di Figura “Sangiacomo in Festival”, con il patrocinio della Regione Piemonte, la Provincia di Cuneo, la Camera di Commercio di Cuneo e il contributo economico del Comune di Roburent, il Consorzio Idrico Sangiacomo.

Dopo due anni di fermo forzato dovuto alla pandemia, riprende lo storico Sangiacomo in Festival con un direttore artistico nuovo, anzi due direttori artistici, Giuseppe Cardascio e Salvatore Varvaro de La Bottega Teatrale di Fontanetto Po (VC), che hanno programmato quattro spettacoli molto intensi e interattivi ed un laboratorio per i più giovani strutturato su due giorni il sabato 30 e la domenica 31 luglio 2022.

Giovedì 28 luglio alle ore 21.30 presso Arena dei Giardini di Sangiacomo di Roburent la compagnia Officina Teatro A_ctuar di Ferrara presenta “Il venditore di paure”, spettacolo d’ombre e narrazione.

Con Sara Draghi e Massimo Festi

Il venditore di paure è uno spettacolo dedicato alle creature fantastiche nate dalla fantasia popolare emiliano-romagnola, abitatrici di fiumi, canali, maceri, boschi e campagne. Un imbonitore ciarlatano, di quelli che nei tempi andati vendevano medicamenti portentosi e panacee, si presenta con una misteriosa valigia. Da questa inizia a estrarre particolari oggetti: si tratta di rarissimi reperti appartenenti a fantomatiche creature, di cui l'uomo, tra il serio e il faceto, racconta la storia, il ritrovamento e i particolari poteri. Nel suo girovagare tra una piazza e l’altra, il venditore incapperà nella traghettatrice “Nena” e salirà a bordo della sua cocca, in viaggio sul fiume Po da chissà quanto, alla ricerca della fantomatica zucca gigante capace di sfamare tutti i popoli della bassa. I due finiranno inghiottiti da un banco di nebbia e, tra realtà e immaginazione, compiranno un suggestivo viaggio nel passato e nel mondo della paura. Il venditore di paure nasce da una ricerca sul patrimonio immateriale dell’Emilia Romagna. La Borda, il Mamon, la Biscia lattona, il mazapegul sono creature fantastiche e mostruose di origine popolare, nate in passato per trovare risposte all’inspiegabile e per tenere lontani i bambini dai pericoli. Oggi sono pressoché estinte e sopravvivono solo nella memoria delle genti cresciute in simbiosi con la natura, i suoi pericoli e i suoi cicli.

Venerdì 29 luglio 2022 alle ore 17.30 presso Arena dei giardini di Sangiacomo di Roburent Stefano Vagnoni di Ivrea presenta “Zimba Magic Show”, spettacolo comico con magia e pupazzi parlanti.

Con Stefano Vagnoni

Zimba lo stregone pasticcione è venuto dal mondo della Fantazimbatia sul pianeta Terra per permettere al pubblico di trasformare il mondo in un luogo più Zimbatico. Zimba coinvolgerà il pubblico in uno show ricco di magie e colpi di scena sino a trasformare il mondo intero, forse, magari solo un pezzo o magari solo il tuo mondo. Lasciati coinvolgere dalla Zimbatia e trasforma il tuo mondo col sorriso assieme a Zimba ed i suoi Mostriciattoli.

Sabato 30 luglio 2022 alle ore 21.30 presso la tensostruttura Giardini di Via Uranio la compagnia La Bottega Teatrale di Fontanetto Po (VC) presenta “Pinocchio”, spettacolo con attori, pupazzi e ombre.

Con Salvatore Varvaro e Giuseppe Cardascio

Prodotto per ricordare i 10 anni della morte del grande attore e drammaturgo italiano Carmelo Bene. Lo spettacolo trae spunto dal testo scritto Pinocchio di Carmelo Bene e si mescola col Pinocchio televisivo di Luigi Comencini per rientrare nei parametri di Carlo Collodi, l’autore di Pinocchio. Un originalissimo allestimento tutto da vedere.

Giuseppe Cardascio ha tenuto di Comencini la poesia, la delicatezza del linguaggio ma al contempo l’interpretazione forte di Carmelo Bene. Così come le fondamenta malinconiche si fondono con la comicità straordinaria del Pinocchio fanciullo. Il nostro Pinocchio, come quello di Carmelo Bene, rappresenta l’incapacità, il rifiuto e l’impossibilità alla crescita. Pinocchio è l’eterno bambino che è in ognuno di noi e che Carmelo Bene ha sempre voluto mantenere nella sua opera. Un Pinocchio al limite dell’incastro tra Bene, Collodi e Comencini. Che legge fra le righe delle didascalie del testo di Carmelo Bene e ne reinterpreta le scene con l’uso del teatro di figura.

L’eterna favola per bambini che parla agli adulti e degli adulti, di un burattino che diventa un essere umano e di esseri umani che sembrano burattini.

La messa in scena racconta sogni e bisogni di un burattino aspirante-bambino diviso tra desideri infantili e buone intenzioni, affogate in un mare di bugie, le astuzie dei troppi maestri che pretendono di educarlo, la furbizia di chi sa vendere facili illusioni e la dolcezza seduttiva di una Fata Turchina.

E’ stato presentato in Italiano, Francese e Spagnolo ed è stato in Francia, Svizzera, Spagna e Turchia. Premio “Ribalte di Fantasia” nel 2018

Domenica 31 luglio 2022 ore 17.30 la compagnia La Bottega Teatrale di Fontanetto Po (VC) in piazza Edue Magnano presenta “Figure in Varietà”, spettacolo con attori, pupazzi, burattini e muppets.

Con Salvatore Varvaro e Giuseppe Cardascio

Al termine saggio conclusivo del laboratorio con i ragazzi di Sangiacomo di Roburent.

Varietà musicale e fantastico, un susseguirsi di scene oniriche, comiche, poetiche per dare vita ad un divertente carosello di invenzioni alla scoperta delle più diverse tecniche del teatro di figura. Ideato per festeggiare i 25 anni della compagnia nel 2020.

Nel 2022 andrà in Spagna e in Bosnia Erzegovina.