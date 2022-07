Riuso dei beni confiscati alle mafie: approvato l'Odg del consigliere regionale Paolo Bongioanni

Subito dopo l’approvazione dell'ODG Paolo Bongioanni afferma: "Visto il fatto che una priorità del Consiglio Regionale è il contrasto a tutte le attività di tipo mafioso e con una presa d'atto che le infiltrazioni mafiose sono presenti anche sul territorio piemontese e tutte le istituzioni e gli enti territoriali devono porre sempre più attenzione a questa tipologia di fenomeni per contrastarli in modo netto, alla luce anche del fatto che la Regione Piemonte ha istituito la giornata regionale della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime delle mafie per la promozione della cittadinanza responsabile attraverso la L.R. n.14/2007, il mio Ordine del G “Visiorno impegna la Giunta Regionale ad andare avanti visto l’operato fin qui svolto.

Sollecito inoltre la pubblicazione del bando regionale per i contributi tesi al recupero dei beni confiscati previsti dalla legge regionale 14/2007, che prevede un importo di spesa dI € 900.000,00 per il biennio 2022-2023 e anche per l’anno 2024 all’allocazione di € 450.000, a proseguire poi nell’impegno avvenuto con la sottoscrizione da parte di regione Piemonte, insieme alle regioni Lazio, Umbria, Valle d’Aosta ed Emilia Romagna della lettera elaborata dall’assessore di Regione Lombardia e dal collega della Toscana con la quale si richiede al Governo una diversa suddivisione, a livello nazionale, dei fondi del PNRR destinati all’utilizzo dei beni confiscati alla criminalità organizzata”.