Yago: un incrocio che ha preso grande bellezza e originalità dai genitori

L’A.N.P.A. di Alba, Langhe e Roero vi presenta Yago, un cucciolo di una bellezza innegabile, carattere gioioso ed estremamente intelligente.

Yago purtroppo deve lasciare la sua casa al più presto ed evitargli il canile sarebbe davvero bellissimo. Convive tranquillamente con le femmine, di indole molto buona e ubbidiente. Probabile mix del Caucaso, sarà una taglia grande da adulto. Stupende orecchie color miele, molto setose… un raro tricolore insomma!

Al momento è ancora un cucciolo quindi necessita di tempo e pazienza per impartirgli una buona educazione, anche se in brevissimo tempo ha già imparato moltissime cose.



Per informazioni e adozioni:

A.N.P.A. Sezione di Alba, Langhe e Roero

Cesare 335 8129997 - Claudia 3429494758

Pagina Facebook: @Anpa-Alba-Langheroero