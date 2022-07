Barge, da un lascito del professor Diamanti un nuovo furgone per la Croce Rossa Italiana

Durante la cerimonia di inaugurazione di “Golosità del Monviso 2022” a Barge, avrà luogo anche l’inaugurazione di un nuovo veicolo, che entrerà a far parte del parco mezzi della Croce Rossa di Barge, dipendente dal Comitato di Racconigi.



Si tratta di un Fiat Doblò Maxi da 5 posti allestito per il trasporto disabili, frutto del lascito testamentario del professor Giovanni (Gianni) Diamanti, conosciuto insegnante di lingua francese scomparso nell’autunno 2021 all’età di 77 anni.



L’appuntamento è per sabato 23 luglio, alle ore 18, nei pressi dell’ala mercatale.



Esprimono gratitudine le parole del delegato della sede di Barge della Croce Rossa, Paolo Peirone: “Un aiuto concreto, frutto di una generosa donazione, che ci permette di ampliare il nostro parco mezzi, ma è anche un gesto che scalda il cuore e ci motiva a non mollare, che ci fa capire che là fuori le persone notano il nostro impegno e ci sono vicine. Ringraziamo quindi i familiari del professor Diamanti, che hanno dato esecuzione a queste disposizioni generose”.