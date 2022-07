Saluzzo, in viaggio con la musica d’autore

Venerdì sera, 22 luglio, alle 21 a Villa Belvedere Radicati in via San Bernardino, si replica lo spettacolo “Paolo Ghigo Quartet”, forte del successo di pubblico registrato lo scorso anno.

Con un programma di musica d’autore italiana, dagli anni Sessanta ad oggi con le canzoni di Paoli, Tenco, De Gregori, De Andrè fino a Concato ancora ascoltate dai giovani, i figli di quella generazione, che ha vissuto le loro emozioni sentimentali e di amore a partire dagli Anni ‘60 in poi.

La nuova formazione del quartetto è composta da musicisti hanno lavorato - e continuano a farlo - con importanti gruppi musicali che cavalcano il successo.

“Paolo Ghigo Quartet” è formato da

PAOLO GHIGO (VOCE E CHITARRA)

Canta e suona da sempre “solo per passione” come ama lui stesso definire. Nel saluzzese è molto amato ed apprezzato da chi ricorda le sue memorabili esibizioni al piano bar dell’Interno 2. Ha suonato con autori impegnati come Flavio Giurato partecipando al Premio Tenco.

 ROBERTO CHIRIACO (BASSO, CONTRABBASSO)

Studia contrabbasso classico e successivamente si perfeziona al centro jazz di Torino e nel 2010 ottiene presso il conservatorio di Cuneo la laurea quinquennale in jazz. Diplomato in basso elettrico al CPM di Milano. Collabora con diversi artisti dal pop al jazz. Con i Marlevar e Matteo Brancaleoni esegue concerti in festival Internazionali di alto livello. Direttore artistico del festival “Vie di Jazz” dal 2005.

 MARCO CAMPANA (BATTERIA)

Studia per 3 anni al Conservatorio Fergusio di Savigliano con il Maestro Bruno Astesana e prosegue poi i suoi studi con il Maestro Michele Rabbia. Entrambi i maestri si sono diplomati alla Berklee school di Boston. Oggi suona in diverse band locali e organizza eventi musicali.

MASSIMO CELSI (TASTIERE)

Pianista e arrangiatore professionista. Recentemente è stato protagonista sul palco con Chick Corea presso le Officine Grandi Riparazioni OGR di Torino.

Prezzo biglietto 10 euro. Caffè Intervallo fornirà il servizio bar all’interno del parco di Villa Belvedere Radicati.

Per le prenotazioni: telefonare: 3334414980 tramite mail: info@villabelvedereradicati.it compilando il form: https://forms.gle/J9yS2V4Et2kfdDRY9