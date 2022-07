Le cuneesi Elena e Alessia medaglia d’argento al campionato nazionale Synchro Latin a Rimini

Il "SYNCHRO LATIN" fa parte del settore DANZE ARTISTICHE e rientra tra le discipline agonistiche della F.I.D.S. (Federazione Italiana Danza Sportiva).

I ballerini danzano in modo sincronizzato rispettando le stesse direzioni, gli stessi passi e movimenti identici in squadra, duo oppure assolo; questa disciplina è altamente formativa poiché sviluppa un forte spirito di gruppo e permette ad ogni ballerino di migliorarsi ed emergere attraverso le proprie potenzialità.

Questa disciplina è molto indicata per bambini, ragazzi e adolescenti che vogliono iniziare o perfezionare le danze latino-americane perché non necessita di partner.

Ilaria Diana, insegnante dell’Imperial Dance di Cuneo “È stato bello tornare a gareggiare a Rimini, stavolta nelle vesti da tecnico. Vedere ragazzi e ragazze prepararsi e scaldarsi, vederli lottare in quella pista per il raggiungimento di un sogno, è sempre emozionante! Torniamo a casa con dei buoni risultati, ma soprattutto con tanti stimoli e tanta voglia di fare sempre meglio!”

Risultati ottenuti:

2 posto, Elena Andra Solonean e Alessia Narducci in 4 specialità: Samba, Cha Cha Cha, Rumba e Jive.

3 posto per Alyssa Arzani in Latin Style tecnica nel Jive, 4 posto in Cha Cha Cha e Rumba e 6 posto in Samba.

Alessia Narducci è entrata nella top 24 in Latin style tecnica 15-16 anni mentre Elena Andra Solonean è entrata nella top 12 nazionale over 17.

Eros Ghio “Siamo molto soddisfatti dei risultati ottenuti quest’anno, ci piace confrontarci con le importanti accademie di Torino, Milano, Genova e Bologna! Adesso ci fermiamo per un paio di settimane per poi riprendere dopo la metà di agosto e porre le basi per la prossima stagione agonististica”.

Questo successo si va ad aggiungere a quello della scorsa settimana di Luca e Marie sempre al campionato nazionale CIDS di Rimini (Leggi la notizia).