Calcio Serie D: il centrocampista Thomas Gerbino approda al Bra

"Fin da piccolo ho giocato nel Toro, fino ai Giovanissimi e poi sono passato al Chisola. Successivamente Chieri, dove sono stato aggregato alla Prima squadra. A 16 anni ho avuto la fortuna e l'onore di poter esordire in Serie D. Qui è iniziato il mio, cosiddetto, percorso nel calcio dei grandi. Ho poi vestito la maglia dell'Under 18 del Torino, ma è stato un anno particolare perchè poi è arrivato il Covid. Successivamente faccio ritorno al Chieri, in D, dove ho vissuto dei momenti davvero importanti, in quella che è stata la mia migliore stagione. Nell'ultima annata, metà al Chieri in Prima squadra e l'altra metà a Rivoli in Eccellenza. Adesso l'arrivo a Bra. Spero di continuare a fare bene, voglio dare tanto a questo ambiente e voglio continuare a crescere e migliorarmi".

Ha le idee chiare Thomas Gerbino, centrocampista centrale classe 2002, che da ieri sera è un nuovo giocatore del Bra.

La firma ufficiale è stata posta alla presenza del presidente Giacomo Germanetti e del DS Piero Reviglio, nella sala stampa del "Bravi".