La Bocciofila Auxilium Saluzzo ha ospitato la final eight del campionato di società under 18 specialità volo

Sempre intenso il fine settimana per la Bocciofila Auxilium Saluzzo.

In quello trascorso, il sodalizio saluzzese del presidente Maria Grazia Lingua ha ospitato la final eight del campionato di società under 18 bocce per la specialità volo. Un importante kermesse boccistica nazionale a livello giovanile, con la presenza di otto società qualificate.

A vincere lo scudetto under 18 è stata la formazione valligiana della Bassa Valle che nell’incontro conclusivo della kermesse giovanile ha superato con il punteggio di 8 a 4 gli astigiani della Pro Valfenera. Una finale che ha registrato il record del mondo under 18 e 23 dell’atleta della Basse Valle di Matteo Golfetto che ha realizzato l’impresa nel tiro di precisione con 38 punti Per il sodalizio di Pont Saint Martin si tratta del quarto titolo under 18 conquistato. Terze classificate la Nuova Boccia di Savona ed il Quadrifoglio di Udine.

Tra le società partecipanti anche l’Auxilium Bertolotto Porte Saluzzo del direttore sportivo Paolo Costa; il team saluzzese usciva di scena nella partita di recupero sconfitto dagli astigiani della Pro Valfenera. Una bella prestazione per la squadra saluzzese molto giovane anagraficamente che è riuscita a districarsi bene nella competizione giovanile.

Alla cerimonia di premiazione, presenti il Vice Sindaco del Comune di Saluzzo Franco Demaria, per la Federbocce il consigliere nazionale Maria Giardo, il presidente dell’Auxilium Maria Grazia Lingua ed i ct Piero Amerio ed Angelo Cappato.

Per la specialità petanque, in una torneo internazonale che si è tenuta domenica 17 luglio a Passatore, nella competizione femminile secondo posto per la terna dell’Auxilium con Laura Trova, Emilia Dossetto e Mariangela Arcesto.