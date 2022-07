Volley A2M, i roster delle 14 squadre del campionato serie A2 Credem Banca 2022/2023

È in corso a Bologna la cerimonia di presentazione dei calendari dei campionati maschili 2022/2023 di Superlega, serie A2 e serie A3 Credem Banca.

Nell'attesa di conoscere gli impegni della BAM Acqua S. Bernardo Cuneo, sono stati diramate le composizioni di tutte le squadre partecipanti.

Questi i roster completi dei 14 club di Serie A2 Credem Banca:

Agnelli Tipiesse Bergamo

Baldi Andrea (S)

Cargioli Antonio (C)

Catone Mattia (P)

Cioffi Massimiliano (C)

Cominetti Roberto (S)

Copelli Riccardo (C)

De Luca Matteo (L)

Held Tim (S)

Jovanovic Igor (P)

Lavorato Tommaso (C)

Mazzon Riccardo (S)

Padura Diaz Williams (S)

Pahor Mitja (S)

Toscani Alessandro (L)

Consoli McDonald’s Brescia



Bettinzoli Andrea (S)

Bisi Fabio (S)

Braghini Mattia (S)

Candeli Nicola (C)

Esposito Davide (C)

Franzoni Andrea (L)

Galliani Andrea (S)

Gatto Riccardo (S)

Gavilan Abrahan Alfonso (S)

Ghirardi Pietro (P)

Giani Lorenzo (P)

Loglisci Gianluca (S)

Luisetto Michele (C)

Rizzetti Francesco (L)

Sarzi Sartori Tommaso (C)

Tiberti Simone (P)

Togni Gianluca (S)

Pool Libertas Cantù

Aguenier Jonas Bastien Baptiste (C)

Alberini Alessio (P)

Butti Luca (L)

Compagnoni Federico (S)

Galliani Alessandro (S)

Gamba Kristian (S)

Gianotti Francesco (P)

Mazza Federico (C)

Monguzzi Dario (C)

Ottaviani Giuseppe (S)

Picchio Matteo (L)

Preti Alessandro (S)

Rossi Gianluca (C)

Rota Giacomo (S)

BCC Castellana Grotte



Carelli Dario (S)

Cattaneo Claudio (S)

De Santis Saverio (L)

Di Silvestre Paolo Luigi (S)

Jukoski Pedro (P)

Longo Giuseppe (P)

Lopes Nery Theo Fabricio (S)

Marchisio Andrea (L)

Ndrecaj Gerald (C)

Presta Luca (C)

Sportelli Mario (C)

Tiozzo Nicola (S)

Zamagni Matteo (C)

BAM Acqua S. Bernardo Cuneo

Bisotto Francesco (L)

Botto Iacopo (S)

Cardona Abreu Luca (S)

Chiapello Luca (S)

Codarin Lorenzo (C)

Esposito Lorenzo (P)

Lanciani Filippo (C)

Lilli Mattia (L)

Parodi Simone (S)

Pedron Matteo (P)

Santangelo Andrea (S)

Sighinolfi Nicholas (C)

Videx Yuasa Grottazzolina

Bartolucci Filippo (C)

Bonacic Dusan (S)

Cubito Marco (C)

Ferrini Federico (S)

Focosi Leonardo (C)

Foresi Diego (L)

Giorgini Giacomo (L)

Leli Mattia (S)

Mandolini Manuele (S)

Marchiani Manuele (P)

Minnoni Mattia (S)

Nielsen Rasmus Breuning (S)

Pison Francesco (P)

Romiti Andrea (P)

Romiti Roberto (L)

Vecchi Riccardo (S)

Cave del Sole Lagonegro

Armenante Stefano (S)

Azaz El Said Mohamed (S)

Biasotto Manuel (C)

Biasotto Morgan (S)

Bonola Paolo (C)

Di Carlo Andrea (L)

El Moudden Omar (L)

Izzo Marco (P)

Lecat Francois (S)

Mastrangelo Roberto (P)

Orlando Boscardini Andrea (C)

Panciocco Marco Rocco (S)

Pereira Da Silva Wagner (S)

HRK Motta di Livenza

Acuti Alessandro (C)

Battista Leonardo (L)

Bellanova Giuseppe (P)

Cavasin Alberto (S)

Cunial Edoardo (S)

Fusaro Francesco (C)

Kordas Valentin (S)

Lazzaretto Enrico (S)

Partenio Pier Paolo (P)

Pilotto Enrico (C)

Santi Sebastiano (L)

Schiro Andrea (S)

Secco Costa Matheus (S)

Trillini Stefano (C)

Delta Group Porto Viro

Barone Rocco (C)

Bellei Giacomo (S)

Erati Alex (C)

Garnica Fernando Gabriel (P)

Iervolino Riccardo (S)

Krzysiek Bartosz (S)

Lamprecht Egon (L)

Pierotti Marco (S)

Russo Davide Luigi (L)

Sette Felice (S)

Sperandio Matteo (C)

Vedovotto Filippo (S)

Zorzi Enrico (P)

Tinet Prata di Pordenone

Baldazzi Alberto (S)

Boninfante Mattia (P)

Bortolozzo Matteo (C)

Bruno Manuel (S)

De Angelis Carlo (L)

De Giovanni Antonio (P)

Gambella Fabrizio (S)

Gutierrez Miguel (S)

Katalan Nicolò (C)

Pegoraro Andrea (C)

Petras Michal (S)

Pinarello Denis (L)

Porro Luca (S)

Scopelliti Simone (C)

Consar RCM Ravenna



Arasomwan Martins (C)

Bovolenta Alessandro (S)

Ceban Victorio (C)

Comparoni Francesco (C)

Coscione Manuel (P)

Goi Riccardo (L)

Mancini Filippo (P)

Orioli Mattia (S)

Orto Simone (L)

Pinali Roberto (S)

Pol Alberto (S)

Tomassini Lorenzo (C)

Truocchio Ranieri (S)

Conad Reggio Emilia

Bucciarelli Nicholas (C)

Cantagalli Diego (S)

Cantagalli Marco (L)

Elia Alberto (C)

Mariano Romolo (S)

Maziarz Aleksander (C)

Meschiari Matteo (S)

Mian Riccardo (S)

Perotto Luiz Felipe (S)

Santambrogio Filippo (P)

Sperotto Lorenzo (P)

Suraci Antonino (S)

Torchia Ernesto (L)

Volpe Nicolò (C)

Kemas Lamipel Santa Croce

Acquarone Alessandro (P)

Arguelles Sanchez David (S)

Brucini Nicolas (S)

Colli Leonardo (S)

Compagnoni Mirco (C)

Favaro Gioele (S)

Gabbriellini Lorenzo (S)

Giannini Francesco (P)

Giovannetti Davide (P)

Hanzic Tino (S)

Loreti Luca (L)

Maiocchi Matteo (S)

Morgese Davide (L)

Motzo Matheus (S)

Rossi Federico (S)

Truocchio Andrea (C)

Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia

Balestra Cosimo (C)

Belluomo Marco (C)

Bellia Matteo (S)

Buchegger Paul (S)

Candellaro Davide (C)

Carta Leonardo (L)

Cavaccini Domenico (L)

Fedrizzi Michele (S)

Mijailovic Nikola (S)

Orduna Santiago (P)

Piazza Lorenzo (P)

Tallone Alessio (S)

Terpin Jernej (S)

Tondo Alessandro (C)