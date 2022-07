Volley - Penalizzazioni VBC Mondovì, il commento della società: "Mai nascoste le difficoltà degli ultimi due anni, pronti a ripartire dalla C"

Il VBC Mondovì ha diramato un comunicato ufficiale in seguito alle sanzioni recentemente comminate dal Tribunale Federale per delle irregolarità nella corresponsione degli stipendi: due anni di interdizione da qualsiasi incarico federale e di rappresentanza di società di Lega per il presidente Augustoni e cinque punti di penalizzazione per la squadra nella prossima regular season.

LA NOTA UFFICIALE DEL VBC MONDOVI'

"Il tribunale federale ha sanzionato in questi giorni la nostra societa' sportiva. Tali provvedimenti fanno parte di un atto dovuto nell'applicare inevitabilmente il regolamento. La nostra recente rinuncia alla Serie A e' stata proprio legata alla mancanza di risorse con la conseguente difficolta' nel far fronte agli impegni.

La nostra societa' non ha mai nascosto le difficolta' economiche degli ultimi 2 anni, tuttavia le nostre recenti decisioni dimostrano la voglia di ricostruire e continuare una storia che dura da 50 anni.

A tal proposito dopo aver saldato le sanzioni economiche inflitte e cominciato a saldare i conti in sospeso, abbiamo provveduto regolarmente ad iscrivere la nostra squadra al prossimo campionato di Serie C con la volonta' di disputare un campionato con l'obbiettivo della Promozione."