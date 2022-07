Il viaggio di Bernardo per ringraziare i sanitari è arrivato in cima al colle della Maddalena

Lunedì scorso abbiamo raccontato del viaggio di Bernardo Sagrado, 74enne spagnolo che sta attraversando il nord Italia per tornare nella sua casa di Caussade, in Francia, con lo scopo di diffondere un messaggio di gratitudine verso i sanitari, per tutto quello che hanno fatto durantre i momenti più difficili della pandemia.

Lunedì pomeriggio Bernardo ha fatto tappa a Cuneo, per ripartire l'indomani mattina, martedì 19 luglio, alla volta della Valle Stura, verso il colle della Maddalena, passaggio per la Francia.

E proprio lungo la Valle Stura ha incrociato tante persone, che lo hanno fermato e hanno fatto due chiacchiere con lui. Verso Bagni di Vinadio Bernardo ha incontrato e si è intrattenuto con un gruppo di ciclisti, che ci hanno mandato alcune foto scattate proprio con lui. E ieri sera Bernardo ha raggiunto il rifugio della Pace, ormai già prossimo ad andare oltre il confine e raggiungere, quindi, la Francia, in direzione di casa, dove conta di arrivare verso la metà di agosto.