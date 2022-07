Volley A2M. La stagione di Cuneo si apre a Brescia, prima partita in casa contro Motta di Livenza

Con la presentazione dei calendari a Bologna è iniziata ufficialmente oggi, giovedì 21 luglio, la stagione sportiva 2022/2023 di volley maschile.

Per la serie A2, torneo al quale è iscritta la BAM Acqua S. Bernardo Cuneo, saranno 14 le squadre partecipanti: oltre ai cuneesi anche Agnelli Tipiesse Bergamo, Consoli McDonald’s Brescia, Pool Libertas Cantù, BCC Castellana Grotte, Videx Yuasa Grottazzolina, Cave Del Sole Lagonegro, HRK Motta di Livenza, Delta Group Porto Viro, Tinet Prata di Pordenone, Consar RCM Ravenna, Conad Reggio Emilia, Kemas Lamipel Santa Croce e Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia.

Il campionato inizierà domenica 9 ottobre. L’andata della regular season, che determinerà le otto squadre per la rosa dei Quarti di finale di Coppa Italia, si chiuderà il 18 dicembre 2022. Ultima giornata di regular season il 2 aprile 2023.

Per la compagine allenata da Massimiliano Giaccardi il campionato si apre a Brescia contro la Consoli Mc Donald’s, mentre la prima partita al Palazzetto di San Rocco sarà sette giorni dopo, domenica 16 ottobre, quando la BAM Acqua S. Bernardo affronterà la HRK Motta di Livenza.

Alla terza giornata la trasferta di Cantù, per tornare in casa il 23 ottobre nella quarta giornata con Cuneo-Cave del Sole Lagonegro.

Quinta giornata di campionato il 30 ottobre con il big match interno Cuneo-Ravenna, poi la trasferta a Porto Viro il 6 novembre contro la Delta Group.

Altro big match al palazzetto di Cuneo il 13 novembre con lo scontro BAM Acqua S. Bernardo-Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia.

Ottava giornata di campionato il 20 novembre con Cuneo che va in trasferta a Santa Croce contro i Lupi della Kemas Lamipel.

Per la nona giornata di andata si trona in casa con Cuneo-Prata di Pordenone.

Decima giornata di campionato il 4 dicembre con lo scontro interno Cuneo-Castellana Grotte.

E per la terz’ultima giornata di andata i biancoblu andranno in trasferta il giorno 8 dicembre affrontando nella Marche la neopromossa Grotazzolina.

Dodicesima di andata l’11 dicembre in casa con Cuneo-Bergamo, altro big match del campionato.

La regular season nella sua prima parte si chiude il 18 dicembre e per la BAM Acqua S. Bernardo Cuneo è in programma la trasferta a Reggio Emilia in quella che sarà la riedizione della Finale Promozione 2021/2022.

La Del Monte Coppa Italia si svolgerà nelle seguenti date: 29 dicembre i Quarti di Finale in gara unica, semifinale il 18 gennaio 2023, la Finale è in programma per il 5 febbraio.

Novità della stagione, la possibilità di schierare un secondo straniero in campo