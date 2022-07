Alba, sulla futura caserma dei vigili del fuoco verte la questione skate park

Qual è la situazione della nuova caserma dei vigili del fuoco che troverà spazio nel parco Sobrino? Se n’è parlato durante la I Commissione Consiliare riunita ieri pomeriggio (giovedì 21 luglio) in municipio grazie all’intervento di Massimo Reggio, assessore ai Lavori Pubblici: «Partendo dalla richiesta pervenutaci a nome dell’architetto Marzo per procedere alla cessione della nostra area comunale affinché il demanio possa procedere con la progettazione, siamo giunti a una soluzione ufficiosa. Sono due gli aspetti su cui ragionare: la necessità da parte dei vigili del fuoco di avere un ingresso di circa 8,5 metri per i nuovi mezzi e la questione dello skate park che, stando a questa richiesta, verrebbe meno nella posizione attuale, anche perché interferirebbe col nuovo centro dedicato alla disabilità, il cui progetto è già stato finanziato. Partendo da questo abbiamo fatto un ragionamento più ampio e, come si vede nel progetto, al posto di una parte dello skate park nascerebbe il giardino dedicato alle attività per i disabili. Per quel che riguarda il cortile i vigili del fuoco hanno ribadito la necessità di avere 28 metri di larghezza per le manovre dei mezzi. La nuova caserma è stata concepita per portare ad Alba attrezzature moderne e più performanti che richiedono maggiori spazi, il tutto a servizio dei cittadini e del territorio».

E la tematica dello skate park ha fatto riflettere i presenti in commissione consiliare, con alcuni esponenti della minoranza che hanno richiesto a Reggio di organizzare un nuovo incontro con i vigili del fuoco per capire se tale struttura ludica potrà trovare spazio sempre nel Parco Sobrino, restando così in una zona dedicata allo sport giovanile.

«Sulla ricostruzione dello skate park - continua l’assessore - ci sono diverse proposte, e quella di mantenerlo in quest’area può essere discussa, come quella di spostarlo nel parco Tanaro, magari in un’area dove potrebbe avere più spazio. Valuteremo il tutto, magari in un incontro a inizio agosto».

Una terza tematica riguarda i parcheggi adiacenti all’Istituto "Einaudi": «Attualmente si parcheggia anche nella zona del demanio che diventerà privata, accessibile solo ai mezzi dei vigili del fuoco che andranno a lavorare in caserma. Al pubblico resterà la parte che guarda alla rotonda che unisce via Ognissanti, via Cillario e corso Banská Bystrica».