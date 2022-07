All’Automobile Club Cuneo di piazza Europa è possibile richiedere lo Spid

Aumentano i servizi all’utenza offerti presso la sede dell’Automobile Club Cuneo di piazza Europa 5, a Cuneo, dove è ora possibile richiedere lo Spid. Per ottenerlo occorre essere maggiorenni, presentarsi di persona muniti di documento d’identità in corso di validità e tessera sanitaria. Per informazioni e costi: 0171/440031 – ufficio.soci@acicuneo.it.

Lo Spid è il sistema di autenticazione che permette a cittadini ed imprese di accedere ai servizi online della Pubblica amministrazione con un’identità digitale unica. L’identità Spid è costituita da credenziali (nome utente e password) che vengono rilasciate all’utente e che permettono l’accesso a tutti i servizi online. Tramite le credenziali Spid si viene riconosciuti, in massima sicurezza, dalle Pubbliche amministrazioni con cui ci si deve interfacciare: Agenzia delle Entrate, Inps, Inail, sistema tessera sanitarie oltre che Motorizzazione Civile, Aci e Portale dell’Automobilista. Tramite lo Spid, per esempio, dal 1° ottobre 2021 è possibile accedere al servizio di pagamento del Bollo Auto dal portale Aci www.aci.it