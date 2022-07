Le persone prima di tutto: i giovani imprenditori di Confindustria mettono al centro la risorsa umana [VIDEO]

Un'azienda di successo? Quella che mette al centro le risorse umane. Human before all. E' stato questo il tema scelto e declinato, nella giornata di ieri, durante l'assemblea del Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Cuneo.

In un momento mai così complicato proprio nel reperimento di lavoratori e figure preparate, in un contesto industriale in continua evoluzione tecnologica, dove la formazione deve essere costante, la risorsa torna al centro. Insostituibile.

Il tema è stato declinato attraverso la formula Ted-like conference. Sono intervenuti Ambra Michela, Emmevi MV S.p.A., Silvia Merlo, Amministratore delegato Merlo S.p.A., Gianpiero Santoro, Human Resources Director Parmalat S.p.A., Alessandro Borello, Fai Cisl Cuneo, Marina Puricelli, SDA Bocconi (in videoconferenza ), Roberta Bullo, Direttore Generale Itinere, divisione di Umana, Don Luca Peyron, Docente teologia Università Cattolica – Humane Technology Lab.